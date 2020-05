CORONAVIRUS | Theodor Paleologu, despre afirmația Olivie Steer cu privire la Viorel Cataramă: „Am râs de m-a durut burta“

Theodor Paleologu a declarat, pe pagina sa de Facebook, că s-a amuzat foarte tare în contextul afirmațiilor făcute de Olivia Steer, conform cărora aceasta l-a lăudat pe Viorel Cataramă pentru gestul său de a merge într-o comunitate din Ialomiţa, ca să se infecteze cu coronavirus.

Mai precis, acesta a măsturisit că a râs câteva minute, însă a mai spus că se simte și îngrijorat.

”"Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admire", spune Boileau într-un vers genial din "L'Art poétique". Citind articolul de mai jos (privitor la declarațiile Oliviei Steer, n.r.), am rîs de m-a durut burta timp de cîteva minute. Pe de-altă parte, trebuie să recunosc că mă îngrijorează vîntul de nebunie care a început să bată și epidemia de prostie care se întinde ca un semn rău prevestitor”, a spus Paleologu.

Acesta a adăugat că ”la cursul "Gimnastica filozofică de dimineață" am evocat figurile lui Democrit și Heraclit. Unul rîde, altul plînge. Din același motiv: prostia omenească. Eu sînt categoric din școala lui Democrit”.

Viorel Cataramă a încercat să se infecteze cu SARS-CoV-2

Reamintim că, Viorel Cataramă a declarat, pentru B1 TV, că a vrut și speră să se fi infectat cu noul coronavirus.

Omul de afaceri a apelat la acest gest pentru a demonstra întregii țări că tot ce se întâmplă în ultima vreme din cauza pandemiei de Covid-19 nu este decât o isterie generalizată, că economia a fost blocată degeaba și tot degeaba au fost „arestați la domiciliu” românii de peste 65 de ani.

„Gestul meu e gestul unui patriot dispus să-și dea viața pentru ca țara lui să nu falimenteze, iar drepturile și libertățile să nu fie călcate în picioare. Eu sper că m-am infectat, să demonstrez că nu pățesc nimic și peste 14 zile mă veți vedea la fel de sănătos, puternic. Vreau să demonstrez că am stat acasă două luni timp, în care am falimentat România, că am arestat la domiciliu toate persoanele peste 65 de ani. Toți acești oameni sunt arestați la domiciliu, ceva nemaiîntânit. Voi demonstra că nu voi păți nimic și că această isterie nu justifică falimentarea României”, a afirmat omul de afaceri, pentru B1 TV.

În caz, pe numele lui Viorel Cataramă a fost deschis un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, după ce a mers în comuna Bărbulești, județul Ialomița, și s-a îmbrățisat cu un bărbat infectat cu noul coronavirus.

Mai mult, ca urmare a gestului său, soția sa, medicul Adina Alberts, a anunțat că pleacă de acasă.

Acesta a declarat că”zădărnicirea combaterii bolilor”, infracțiune de care sunt acuzate câteva sute de persoane, inclusiv el, este „noua ghilotină pentru oamenii liberi”.

Olivia Steer, laude la adresa lui Viorel Cataramă pentru intenția lui de a se infecta cu Covid-19

Olivia Steer l-a lăudat, pe pagina sa de Facebook, pe omul de afaceri Viorel Cataramă pentru iniţiativa sa de a se infecta voluntar cu SARS-CoV-2.

Totodată, fosta prezentatoare TV, care este cunoscută pentru poziția sa împotriva vaccinării, l-a catalogat pe afacerist drept erou.

Aceasta afirmă că acțiunea lui Cataramă este o ”poveste fabuloasă, demnă - aş zice - de scenariul unui film premiat cu Oscar, pentru cea mai bună peliculă, şi regizat, sper, de un regizor român, care n-a căzut păcălit în capcana depresiei“.

Ulterior, în comentarii, ea a adăugat că ”tot ce îmi doresc e să urmăresc cum va lupta eroul (acum că şi-a descoperit vocaţia mitică) cu toţi balaurii corupţiei şi minciunii şi cum îi va învinge pe toţi”.