Theodor Paleologu, la deschiderea anului școlar de la Colegiul German Goethe: 'Profesorii, să îndemn să încurajeze autonomia de gândire a elevilor' (VIDEO)

Candidatul PMP la alegerile prezidențiale, Theodor Paleologu, a participat, luni dimineaţă, la deschiderea anului școlar de la Colegiul German Goethe.

Paleologu a avut un mesaj atât pentru elevii care au păşit cu emoţii în noul an şcolar, cât şi pentru părinţii care trebuie să îi sprijine pe cei mici. Mai mult, candidatul PMP a avut un mesaj dur şi pentru autorităţi.

”Pentru copii, mesajul este să învețe, să învețe, să învețe, pentru că este cel mai de preț bun, să-și urmeze pasiunea, să fie originali, să fie liberi, să îndrăznească să facă lucruri care sunt în afara curiculei.

Pe profesori vreau să-i îndemn să încurajeze autonomia de gândire a elevilor și pe părinți, să acompanieze dezvoltarea copiilor pentru că educația se face, în foarte mare măsură, acasă.

Cred că învățământul românesc, în continuare, nu încurajează suficient autonomia intelectuală a elevilor și a studenților. E important să-i înveți pe cei tineri să gândească cu mintea lor, să spună ce au în minte, să argumenteze”, a declarat Theodor Paleologu.

