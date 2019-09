EXCLUSIV // Thomas Cook, cea mai veche agenție de turism din lume, a intrat în faliment. Situația nu este una dramatică numai pentru operatorul britanic în sine, ci și pentru sutele de mii de turiști care își achiziționaseră pachete de vacanță prin intermediul său, dar și pentru firmele subsidiare, care au fost implicat și ele în acest colaps. Un document obținut de B1.RO de pe un grup închis denumit „Infotripisti”, care reunește o gamă largă de touroperatori români, a explicat ce se va întâmpla cu turiștii în acest scenariu.

Odată cu anunțul că a intrat în faliment, Thomas Cook a încetat toate tipurile de activitate, fie ele fizice sau online, iar agențiile și sistemele de rezervări au fost închise. Acest eveniment a atras după sine un lanț de probleme pentru entitățile subsidiare.

Spre exemplu, Neckermann Reisen, care are foarte multe contingente, contracte și zboruri comune cu Thomas Cook, nu a reușit nici el să evite „prăbușirea”. Ei, bine, probleme există și în cazul brandurilor mai mici ale marelui concern britanic Thomas Cook. Bucher, Oger, Air Marin și altele sunt implicate și ele în acest colaps. Nici Thomas Cook Airline nu a scăpat, încetând orice fel de activitate.

Compania germană Condor, fiind și ea una dintre filialele Thomas Cook, este aproape la fel de afectată de acest lanț de evenimente. Deși operează în continuare, Condor nu mai onorează biletele de avion luate prin pachete de la concernul britanic. Totuși, Guvernul Germaniei ia în calcul acordarea unui împrumut de urgență, care să mai amelioreze situația.



Ce se va întâmpla cu rezervările existente ale românilor?



În acest context, se ridică o întrebare legitimă, și anume ce se va întâmpla cu rezervările existente. Rezervările efectuate sub codurile de HUN vor fi onorate. Aceste rezervări se vor storna doar dacă sunt în „option" sau conform termenelor din Condiţiile Generale de Călătorie, notează documentul.

Excepţie pot fi rezervările de pachet dinamic, dacă zborul era pe TC Airlines sau Condor, caz în care rezervarea va fi anulată şi suma restituită partenerului/clientului. Dacă din orice alt motiv întâmpinăm greutăţi în realizarea serviciilor contractate vom proceda la fel ca în cazul menţionat mai sus, explică documentul.



Rezervările TOC/NEC în desfăşurare precum şi rezervările cu zbor care au bilete de avion emise, de la alte companii de zbor, vor fi onorate. Neckermann Ungaria va prelua responsabilitatea pentru aceste pachete, astfel că niciun client aflat deja la destinație nu va fi dat afară din hotel.



Excepţie reprezintă zborurile de TC Airlines sau Condor, rezervări care vor fi evident anulate. Se vor anula şi acele rezervări de hotel only unde locul de cazare nu este de acord ca contravaloarea sejurului contractat de TOC/NEC să fie achitat de căre, adăuga aceeași sursă.



Totuși, rezervările TOC/NEC vor fi anulate, iar procedura de recuperare a contravalorilor serviciilor contractate urmează să fie anunțată zilele viitoare, arată aceleași surse.



„Niciun client nu va fi lăsat le destinaţie! Pentru sejururile cu zbor deja în desfăşurare pericolul de a fi lăsat la destinaţie există exclusiv pentru clienţii care au călătorit cu companiile de zbor TC Airlines sau Condor. Pentru astfel de situaţii există asiguratorii internaţionali (germani în cazul nostru) care se vor ocupa de transportul clienţilor înapoi până la aeroportul de plecare! (...) Partenerii Neckermann au toate contactele necesare pentru a finaliza procedurile de reconfirmare sau anulare ale rezervarilor existente”, mai arată documentul.

Documentul integral obținut de B1.RO:



„Dragi colegii,



Am reuşit să punem cap la cap informaţiile despre situaţia actuală şi procedurile de urmat. Astfel vă informăm:



Touroperatorul Thomas Cook a anunţat faliment şi a încetat toate tipurile de activitate, atât fizic cât şi online, agenţiile precum şi sistemele de rezervări sunt închise.



Touroperatorul german Neckermann Reisen nu a reuşit nici el să evită prăbuşirea, având prea multe contingente, contracte şi zboruri comune cu Thomas Cook. Brandurile mai mici ale concernului, precum Bucher, Oger, Air Marin, etc sunt şi ele implicate în colaps, compania de zbor Thomas Cook Airlines a încetat orice fel de activitate. Condor operează încontinuarea dar nu onorează biletele de avion luate prin pachete de la concernul Thomas Cook.



Touroperatorul Neckermann Ungaria îşi continuă activitatea, va încerca să onoreze toate rezervările efectuate sub codurile de HUN şi să se despartă de grupul falimentar. Contingentele şi zborurile proprii, precum garanţiile şi resursele financiare consistente ne oferă posibilitatea de a continua activitatea turistică, agenţiile stradale sunt deschise şi în acest moment, sistemul intern de rezervări funcţionează.



Ce se va întâmpla cu rezervările existente?



Rezervările efectuate sub codurile de HUN vor fi onorate. Aceste rezervări se vor storna doar dacă sunt în "option" sau conform termenelor din Condiţiile Generale de Călătorie. Excepţie pot fi rezervările de pachet dinamic, dacă zborul era pe TC Airlines sau Condor, caz în care rezervarea va fi anulată şi suma restituită partenerului/clientului. Dacă din orice alt motiv întâmpinăm greutăţi în realizarea serviciilor contractate vom proceda la fel ca în cazul menţionat mai sus.



Rezervările TOC/NEC în desfăşurare precum şi rezervările cu zbor care au bilete de avion emise, de la alte companii de zbor, vor fi onorate. Neckermann Ungaria preia responsabilitatea pentru aceste pachete, astfel nici un client deja la destinaţie nu va fi dat afară din hotel, iar cei care au bilete deja emise de la alte companii de zbor vor putea călătorii şi pe rezervări NEC/TOC. Excepţie zborurile de TC Airlines sau Condor, rezervări care vor fi evident anulate. Se vor anula şi acele rezervări de hotel only unde locul de cazare nu este de acord ca contravaloarea sejurului contractat de TOC/NEC să fie achitat de căre Neckermann HUN, neimplicat iniţial în contract.



Rezervările TOC/NEC vor fi anulate. Procedura de recuperare a contravalorilor serviciilor contractate se va anunţa în zilele următoare.



Niciun client nu va fi lăsat le destinaţie! Pentru sejururile cu zbor deja în desfăşurare pericolul de a fi lăsat la destinaţie există exclusiv pentru clienţii care au călătorit cu companiile de zbor TC Airlines sau Condor. Pentru astfel de situaţii există asiguratorii internaţionali (germani în cazul nostru) care se vor ocupa de transportul clienţilor înapoi până la aeroportul de plecare! Clienţii vor fi anunţaţi direct iar toată procedura NU implică prezenţa Neckermann HUN!



Partenerii Neckermann au toate contactele necesare pentru a finaliza procedurile de reconfirmare sau anulare ale rezervarilor existente”.