Tragedie în localitatea Sânnicolau Mare din județul Timiș. Un bărbat de 70 de ani a fost găsit mort în locuința sa, după ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon.

Bărbatul ar fi adormit, iar televizorul i-ar fi luat foc și a ars mocnit, informează B1 TV.

Când a văzut că bunicul său nu răspunde la telefon, nepotul bărbatului a venit la apartamentul unde locuia omul. A bătut la ușă de nenumarate ori, apoi, a dat alarma. A sunat la 112, iar, în scurt timp, în bloc, a venit un echipaj de pompieri, unul de poliție și două ambulanțe.

După ce au spart ușa casei, pompierii au facut descoperirea macabră. Bărbatul a fost găsit, pe jos, fără suflare.

Întreaga locuință era cuprinsă de fum toxic. Televizorul a luat foc, însă a ars mocnit, iar, bărbatul, care dormea, s-a intoxicat cu monoxid de carbon.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

