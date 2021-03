Timiș: Noi restricții după ce rata de infectare a depășit 7,5 la mie în mai multe localități / Protest la Timișoara față de noile măsuri (VIDEO)

Măsuri tot mai dure intră în vigoare, începând de sâmbătă, în Timiș, după ce rata de infectare a sărit de 7,5 la mia de locuitori în mai multe localităţi din judeţ. Circulaţia după ora 20.00 este interzisă, iar terasele şi restaurantele vor fi închise începând cu ora 18.00. Oamenii au protestat pe străzile din Timişoara faţă de aceste măsuri şi au scandat diverse lozinci la adresa lui Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, informeazză B1 TV.

Noile restricţii impuse de autorităţile din judeţul Timiş au scos în strada sute de oameni nemultumiți. Aceștia au cerut încetarea carantinei și ridicarea restricțiilor.

Noile măsuri de restricție, adoptate sâmbătă de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Timiş vin în contextul în care, în unele localități rata incidenței cazurilor de infectare cu coronavirus a depășit 7,5 la mia de locuitori. Măsurile sunt aplicate și în localitățile carantinate.

"Această hotărâre prevede măsuri mai restrictive decât cele prevăzute în ODSU de carantinare a celor cinci localităţi din judeţ, adică municipiul Timişoara şi comunele Dumbrăviţa, Giroc, Ghiroda şi Moşniţa Nouă. (...). Pentru municipiul Timişoara şi UAT Giroc şi Moşniţa Nouă, măsurile impuse pentru localităţile unde incidenţa este mai mare de 7,5/1000 locuitori, pentru UAT Dumbrăviţa şi Ghiroda, măsurile impuse pentru localităţile unde incidenţa este mai mare de 4,5 şi este mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori", au transmis reprezentanții Prefecturii Timiș, printr-un comunicat de presă.

Astfel, potrivit noilor reguli, va fi interzisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei sau a gospodăriei în intervalul orar 20.00 – 5.00. Persoanele care au nevoie totuși să se deplaseze în afara locuinței în acest interval orar trebuie să aibă asupra lor o declarație pe propria răspundere sau o adeverință de la angajator.

Noile restricții au impact și asupra operatorilor economici din Timiș. Asta pentru că acestia îşi vor desfăşura activitatea în intervalul orar 5.00 – 18.00, pe tot parcursul săptămânii. În intervalul orar 18.00 – 5.00, operatorii economici vor putea desfășura activități care presupun livrarea la domiciliu.

Ce au văzut medicii de pe ambulanţă când au ajuns acasă la Cornelia Catanga, iar cântăreaţa încă mai trăia

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.