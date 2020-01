Operațiune în forţă a trupelor speciale din Timiș. Dat în urmarire internaţională încă de acum șase ani de autorităţile din Italia, un bărbat căutat pentru proxenetism a fost prins miercuri seară, după o acţiune specială a poliţiei, informează B1 TV. Individul a fost încătuşat şi dus în faţa procurorilor pentru punerea în aplicare a mandatului european de arestare.

Bărbatul de 46 de ani era cunoscut ca fiind extrem de violent. Acesta se ascundea înca din 2014, însă polițiștii au primit informații că acum s-ar afla în Sânmihaiu Român. Astfel, în prima zi din an, în urma unei operațiuni speciale, a fost capturat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.