Spargere ca-n filme într-un magazin din Timiş! Paguba făcută de hoți (VIDEO)

Spargere ca-n filme într-un magazin din Timiş! Hoţii au spart geamurile clădirii şi s-au dus glonţ la casa de marcat în care se aflau toate încasările. Imediat după atac s-au făcut nevăzuţi. Momentul jafului a fost surprins de camerele de supraveghere, informează B1 TV.

Atac într-un magazin din Timiș, filmat cap-coadă de camerele de supraveghere. S-a întamplat în noaptea de duminică spre luni, în Buziaș. Hoții au spart un geam cu pumnii și cu picioarele și așa au pătruns în magazin. Unul avea fața acoperită cu un fular, iar cel de-al doilea purta o cagulă și o glugă pe cap.

