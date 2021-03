Timişoara: Angajată înjurată, amenințată și șantajată de Ioan Nasleu. O nouă înregistrate cu fostul baron al piețelor (VIDEO)

Continuă scandalurile în care este implicat Ioan Nasleu fostul director general de la Piețe Timişoara. În spațiul public a apărut o nouă înregistrare şocantă în care Nasleu umileşte o angajată, foloseşte un limbaj grosolan la adresa tinerei şi o ameninţă. Recent, Ioan Nasleu a fost reținut pentru 24 de ore după ce a încercat să plece din România. El a fost oprit la check-in-ul pentru cursa de Istanbul de pe Aeroportul Otopeni din Bucureşti.

”Pune telefonul pe rec, că tot faci înregistrările. (...) Tu o să apari în ziar că ești o c***ă, amanta lui Marius. Astăzi apari în ziar, cu înregistrările tale cu tot, m****o. (...) O să pari că ești o c***ă. Pune pe rec să audă bărbatul tău că ești c***a unui țigan cu zece clase. Pune pe rec. Nu mai umbla în acte. S-a acceptat ce am vrut eu - tot eu o să conduc, proasta p***i. (...) Ești o proastă, tu înțelegi că nu ești mai șmecheră ca mine? Pune pe rec - te f**i cu un țigan. Ești cea mai proastă, facultate la zece clase”, este o parte din discuțiile din înregistrare.

Înregistarea a fost făcută publică de jurnaliştii de la pressalert.ro. Conform acestora, scena s-a petrecut în urmă cu o săptămână. Timp de cel puţin 3 minute, Ioan Nasleu a hărţuit femeia, care se afla în birou cu o colegă. Se pare că acesta era nemulţumit de faptul că tânăra ar fi dat presei o înregistrare cu o ședință în care acesta îi șantaja pe subordonați. Limbajul folosit de Ioan Nasleu este unul care nu are nicio legătură cu poziția publică pe care o ocupa la acel moment.

