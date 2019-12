SCENE ȘOCANTE în Timișoara: Un client nervos i-a pus PISTOLUL la tâmplă unui paznic, într-un magazin (VIDEO)

Scene desprinse parcă din filmele cu mafioți, într-un magazin din Timișoara.

Miercuri seară, un client furios l-a amenințat cu pistolul la tâmplă pe un agent de pază, sub privirile îngrozite ale celorlalți cumpărători aflați în magazin.

Bărbatul era nervos din cauza unei certe cu casierița, iar paznicul a încercat să îl liniștească, relatează opiniatimisoarei.ro.

Clientul nemulțumit a scos atunci un pistol pe care îl avea la spate și i l-a pus la cap agentului.

Un bărbat care îl însoțea pe atacator a intervenit, încercând să îl facă să se oprească.

