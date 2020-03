Focar de pestă porcină lângă Timișoara. Măsurile dure luate de autorități (VIDEO)

Alertă în Timiș! Un focar de pestă porcină a izbucnit la 15 kilometri de Timișoara. Autorităţile au luat măsuri extreme. Nimeni nu intră şi nu iese din localitatea Bucovăţ fără să fie controlat, iar reprezentanţii DSV se pregătesc să sacrifice toate animalele de pe o rază de 3 kilometri, informează B1 TV.

Boala a fost descoperită într-o mică fermă din comuna Bucovăţ. Un localnic a dat alarma după ce trei animale i-au murit în mod inexplicabil. Omul mai are alţi 50 de porci în gospodărie.

Medicii veterinari ai DSV au fost chemaţi în grabă pentru a preleva probe. Acestea au fost supuse unor prime analize de laborator, care au arătat că animalele au fost răpuse de gripă. Probe au fost trimise și la București pentru încă o confirmare.

