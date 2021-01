Timișoara: Femeie de 95 de ani, vindecată de COVID-19. A fost externată în aplauzele medicilor (VIDEO)

Momente pline de emoţii la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara. O bunicuţă de 95 de ani, care a petrecut 10 zile în spital fiind infectată cu coronavirus, a trecut cu bine de boală şi a fost externată. Este cea mai în vârstă pacientă, tratată în această unitatea spitalicească, informează B1 TV.

Tanti Dora, asa cum o știu cadrele medicale de la Spitalul ”Victor Babeș” din Timișoara, are 95 de ani. A ajuns în spitalul de boli infecțioase infectată cu severul virus SARS-CoV-2. A petrecut aproximativ o săptămână în spital, timp în care a avut parte nu doar de tratament, dar și de multă atenție din partea medicilor, mai ales ca are o sănătate mai șubredă având din vedere vâsta înaintată.

Ea este cea mai în vârsta pacientă tratată de COVID-19 în unitatea medicală respectivă. Se pare ca tratamentul profesionist și emoțiile pozitive i-au facut bine pacientei. Aceasta a fost externată dupa 10 zile, iar medicii i-au făcut o mică surpriză.

La ieșirea din spital, mai multe cadre medicale au aplaudat-o pentru curajul de care a dat dovadă. Ulterior, pacienta a fost preluata de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și transportată acasă.

