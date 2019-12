Caruselul groazei: Calvarul trăit de o femeie într-un parc de distracții din Timișoara (VIDEO)

Momente de panică, duminică aseară, într-un parc de distracţii din Timişoara. O femeie a trecut prin clipe de coşmar într-un carusel din oraş. Aceasta nu a reusit să îşi închidă centura individuală de siguranţă înainte de pornire, s-a lovit de mai multe elemente ale caruselului şi. în final. a leşinat, informează B1 TV. Familia victimei a sunat imediat după ajutor.

O seară de relaxare cu familia în parcul de distracţii îi putea fi fatală unei femei de 53 de ani din Timişoara. Aceasta împreună cu nepoţii şi soţul au mers să îi ducă pe cei mici în parcul de distracţii din oraş. Au ales să se urce într un carusel destul de periculos, moment în care a început calvarul.

