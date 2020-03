Tânără suspectă de coronavirus, luată cu izoleta de pe aeroportul din Timişoara. Femeia a venit din Italia (VIDEO)

O nouă suspiciune de coronavirus la Timişoara! O femeie care s-a întors sâmbătă din Trentino a fost preluată direct de la aeroport de către un echipaj ISU şi dusă la spital. Femeia a anunţat echipajul companiei aeriene că se simte rău şi că are febră, iar aceştia au alertat medicii, informează B1 TV. Pacienta a fost transportată la Spitalul de Boli Infecţioase din Timişoara cu izoleta. Aici i se va face testarea epidemiologică şi va fi monitorizată în permanenţă. Este al doilea caz de suspiciune cu coronavirus la Timişoara. Asta după ce zilele trecute o altă femeie care s-a întors din Italia prezenta semnele infectării cu coronavirus.

