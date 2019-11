VIRALUL ZILEI. Frigider transportat cu o mașină decapotabilă, în Timișoara (VIDEO)

Imaginile zilei vin din Timișoara. Un şofer a fost fotografiat în trafic, în timp ce transporta un frigider într-o maşină decapotabilă, arată B1 TV. Întrucât nu era legat, la o frână bruscă, frigiderul risca să cadă din maşină.

Şoferul din imagini a profitat de Black Friday şi a cumpărat un frigider nou. Aşa cum se poate observa, s-a zgârcit însă să plătească şi transportul până la domiciliu. Aşa că a decis să rezolve problema pe cont propriu: a urcat frigiderul în maşina sa, un autoturism decapotabil.

Maşina cu numere de înmatriculare din Dolj a străbătut astfel oraşul, încălcând regulile Codului Rutier şi punându-i în pericol pe ceilalţi conducători auto.

Ba mai mult, frigiderul a stânjenit vizibilitatea şoferului, mai cu seamă că maşina avea volanul pe partea dreaptă. Cu toate acestea, frigiderul nu a fost legat, astfel că la o frână bruscă ar fi putut zbura din maşină.

