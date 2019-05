Acoperişuri smulse de vânt, copaci prăbuşiţi, fire de curent rupte şi străzi inundate. Asta a lăsat în urmă furtuna care s-a abătut asupra Timişoarei, în ultimele ore. Probleme au fost şi în mai multe localităţi din judeţul Timiş, unde zeci de gospodării au fost inundate. După miezul nopţii, a fost activată Grupa Operativă, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş, informează B1 TV.

