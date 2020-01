Patru copii morți într-un incendiu de proporții, la Timișoara. Cadavrele, găsite carbonizate (VIDEO)

Tragedie, miercuri seară, la Timișoara! Patru copii, toți frați, au murit arși de vii, după ce casa în care locuiau a fost mistuită de flăcări, informează B1 TV. Se pare că părinții acestora erau beți și au văzut prea târziu flăcările. Vecinii spun că atât mama, cât și tatăl celor mici, erau neglijenți și au chemat Protecția Copilului, însă nicio autoritate nu a venit. La fața locului a fost o desfășurare de forțe impresionantă, au fost mobilizate numeroase echipaje de Pompieri, SMURD și Poliție.

