Un individ a furat aproximativ 20.000 de euro dintr-o casă de schimb valutar din Timișoara.

Bărbatul, care nu purta cagulă, a așteptat momentul în care angajata a ieșit din zona securizată a casei de schimb și a pătruns în interior, a amenințat-o pe femeie cu un cuțit și a sustras suma de bani.

Polițiștii au fost anunțați de către angajată, care nu a apucat să apese butonul de panică, notează Opinia Timișoarei.

Hoțul a fost dat în urmărire generală.

Sursă Video: Opinia Timișoarei

