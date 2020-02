Jaf la o sală de jocuri din Timișoara: Un bărbat a bătut cu bestialitate o angajată şi a fugit cu o sumă importantă de bani (VIDEO)

Se înmulţesc jafurile în sălile de jocuri. Cel mai recent caz este din Timişoara. Un individ a intrat peste casiera unei săli de jocuri, a bătut-o cu pumnii, a pus-o la pământ, după care a fugit cu 22.000 de lei, bani sustraşi dintr-un sertar. Bărbatul a fost reţinut de poliţişti şi este cercetat pentru tâlhărie, informează B1 TV.

Fără a-i păsa că sunt camere de supraveghere, individul se decide să dea lovitura. După o scurtă discuţie cu angajata sălii, bărbatul se năpusteşte cu pumnii asupra ei.

Femeia se baricadează în casieria sălii de jocuri. Nu scapă însă de agresor, care sparge uşa biroului cu o lovitură de picior.

