Mitropolitul Banatului a dirijat traficul într-o intersecţie din Timişoara (VIDEO)

Şoferii dintr-o intersecţie din Timişoara şi-au făcut cruce. Din două motive: primul, pentru că cel care dirija circulaţia în mijlocul străzii purta haine bisericești. Al doilea motiv, pentru că agentul de circulaţie ad-hoc nu era nimeni altul decât Mitropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinţitul Ioan Selejan, informează B1 TV.

Înaltul prelat nu a stat prea mult pe gânduri, când a văzut că s-a creat un ambuteiaj într-o intersecţie din Timişoara. După ce a observat că un autocar a rămas blocat la colţul unei străzi, mitropolitul Banatului a coborât din maşina în care se afla şi l-a dirijat pe şoferul vehiculului. După care a rămas în mijlocul intersecţiei şi a continuat să asigure fluenţa circulaţiei rutiere, spre stupoarea participanţilor la trafic.

Se pare că Mitropolitul Banatului nu este la prima ispravă de acest fel.

„Nu este prima dată când la o intersectie sau undeva unde se produce un accident de circulatie pe sosele si vad ca acolo nu este un agent de politie, cobor din masina si incep a dirijez circulatia. Consider ca este de datoria noastra cetateneasca, pace nu se face doar intre popoare, ci iata pace intre o cearta de oameni care sunt implicati intr-o asemenea situatie”, a spus mitropolitul.

