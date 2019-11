Pesticidul folosit la Timişoara, care a dus la moartea a trei persoane, spitalizarea a 28 și evacuarea a două blocuri, este fosfură de aluminiu. Potrivit experţilor, acesta este un pesticid folosit pentru protejarea cerealelor de rozătoare şi poate ucide omul la o jumătate de oră după expunere în spaţiu închis, informează B1 TV.

Radu Țincu, medic primar toxicolog la Spitalul Floreasca, a explicat, pentru B1 TV, cât de periculoasă este această substanță.

„Face parte din categoria 1 de toxicitate. E un pesticid reglementat la nivel internațional ca extrem de periculos și cu utilizare extrem de redusă, doar pentru hambarele cu cereale unde sunt rozătoare. E o substanță care degajă un gaz toxic numit fosfină. Odată absorbit la nivel pulmonar, acesta își crește toxicitatea prin contactul cu secrețiile pulmonare umede și realizează o blocare a întregii funcționări metabolice a organismului. Toate organele, mai ales creierul, inima și ficatul, vor fi afectate extrem de sever. În literatură, după expunerile acute pe cale inhalatorie, mortalitatea depășește 90%”, a declarat Radu Țincu, pentru B1 TV.

