Imagini CUTREMURĂTOARE cu victime ale drogului ''Zombie'', în Timișoara (VIDEO)

Fenomenul "Zombie" a ajuns şi în Timişoara. Trei tineri din oraşul de pe Bega s-au prăbuşit în faţa scării unui bloc, după ce ar fi consumat drogul. Un locatar i-a fotografiat pentru a atrage atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă consumul acestei substanţe, informează B1 TV.

Tinerii zăceau lângă tomberoanele de gunoi.

Locatarul care i-a găsit şi-a dat repede seama că tinerii sunt victimele drogului "Zombie" deoarece stăteau încremeniţi, într-o poziţie nefirească. Inspăimantat, omul şi-a alertat vecinii, iar aceştia au sunat la 112.

Astfel de imagini sunt tot mai frecvente în Timișoara. Specialiștii spun că drogul denumit "Zombie" este un halucinogen puternic din plante otravitoare și substanțe chimice pentru combaterea daunătorilor. Tineri răpuși de Zombie au fost filmați, în ultimele luni, și în alte orașe.

