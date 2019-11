Timișoara: O vânzătoare s-a luptat, la propriu, cu doi hoți. Totul, sub privirile nepăsătoare ale altor bărbați (VIDEO)

Incident incredibil într-un supermarket din Timișoara. Mai mulți bărbați, dar și o angajată a magazinului au privit fără nicio reacție cum vânzătoarea s-a luptat, la propriu, cu doi hoți. Fmeie a reușit să-l pună la pământ pe unul dintre ei.

Hoțul în vârstă de 39 de ani credea că nu va avea nicio problemă dacă fură produse de pe raft. De altfel, era însoţit de un complice, în vârstă de 29 de ani, care îl "acoperea".

El a fost observat de o vânzătoare, care nu a stat pe gânduri şi l-a doborât pe hoţ, dar nu a putut să-l blocheze şi pe complicele acestuia, care a reuşit, cu uşurinţă, să scape.

În cele din urmă, hoţul a primit ajutor din parte concubinei sale, care a intrat în magazin şi a luat-o la bătaie pe temerara vânzătoare.

Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Timișoara au reușit, cu toate acestea, să îi identifice pe ambii hoţi.

Cel "placat" de vânzătoare urmează să fie reţinut pentru 24 de ore pentru tâlhărie calificată, iar complicele este cercetat pentru complicitate la tâlhărie.

Uluitor este că bărbaţii aflaţi la faţa locului au dat au privit totul de pe margine. Deşi era clar ce se întâmplă, aceştia au preferat să nu se amestece.

