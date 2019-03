Fenomenul 'Zombie', de NEOPRIT: IMAGINI HALUCINANTE cu doi tineri din Constanța (VIDEO)

Fenomenul 'Zombie' face în continuare ravagii. Doi tineri au fost filmați, în centrul oraşului Constanţa, în plină zi de un trecător care s-a îngrozit de comportamentul lor, informează B1 TV. Potrivit autorităţilor, minorii ar fi consumat țigări stropite cu otravă.

Un bărbat care trecea prin zonă i-a observat pe cei doi narcomani și a încercat să le ofere ajutor, însă aceștia erau efectiv paralizați.

Potrivit unor surse, tinerii se drogau cu țigări stropite cu otravă de șobolani sau cu spray de gândaci. Din cauza substanțelor extrem de toxice, tinerii au paralizat şi au rămas zeci de minute fără să se mişte.

Nu este singurul caz de genul petrecut în municipiul Constanţa. Medicii din oraș au intervenit la sute de astfel de cazuri, în ultimii ani, unii dintre narcomani ajungând în stare gravă la spital.

Ultima dată când mai mulţi tineri din Constanţa au fost surprinşi în aceste ipostaze s-a întâmplat în urmă cu o lună. Atunci, patru tineri au fost găsiți paralizați, într-o mașină, în zona Tomis din Constanța. La acea vreme, cei patru au fost conduși la audieri, după ce și-au revenit, imediat însă, ei au fost lăsați în libertate.

