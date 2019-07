Tipuri de blugi pe care îi poți purta cu pantofi eleganți

Jeansii fac parte din garderoba oricarei femei, ba chiar unele doamne sau domnisoare au adevarate colectii de blugi de toate tipurile. Problema cea mare vine atunci cand iti doresti sa ii integrezi unei tinute elegante si nu stii ce model sa alegi ca sa se poata potrivi cu o pereche de stiletto, spre exemplu.

Blugii sunt piesa vestimentara cea mai versatila cu putinta. E nevoie doar de putina imaginatie pentru a-i face sa se adapteze oricarui moment al zilei si chiar unui context atat de vast de situatii incat parca ar fi si pacat sa le negi frumusetea si utilitatea.

Iata cateva modele de blugi de dama pe care ii vei purta cu succes inclusiv la evenimente cu staif:

Blugi drepti cu aspect decolorat

Poate crezi ca nu iti vor sublinia atat de frumos formele, insa iti vor accentua feminitatea tocmai prin discretia lor. Sunt foarte delicati si ii poti purta in tinute office, cu o camasa in stil masculin sau cu o camasa dreapta, cu funda, care iti va da un aer de Lolita. Alege o pereche de pantofi cu varf ascutit si toc clasic sau unii slingback. Pentru mai multa inspiratie intra pe Fashion Days si cauta colectia de incaltaminte de dama. Vei gasi o multime de modele.

Blugi cu aspect metalizat

O varianta ultra-sexy de jeansi, pe care ii poti purta inclusiv in club, la un party, sunt cei cu aspect metalizat. Desi sunt din bumbac, au aspect de piele datorita peliculei de poliuretan, lucru care ii face sa arate foarte bine. Modelul in nuanta auriu antichizat ii va da tinutei o nota glam. Poti purta acesti jeansi cu un top negru elegant sau cu o bluza fina din matase. Incalta si o pereche de stiletto foarte simpli si ai obtinut o tinuta de nota 10.

Blugi slim fit cu talie inalta

Acesta este unul dintre modelele de blugi dama pe care aproape orice femeie ii are in sifonier. Tipul de jeansi slim fit a intrat de cativa ani in tendinte si promite sa nu se demodeze prea curand. Se poarta foarte mult jeansii cu talie inalta, care alungesc si mai mult picioarele. Ii poti purta la tinute casual, dar poti compune inclusiv o tinuta casual elegant, daca le asociezi o pereche de pantofi de piele nabuc cu toc kitten.

Blugi conici cu insertii decorative

Blugii cu insertii de material imprimat sunt inovativi si te transforma intr-o aparitie surpriza. Tivul asimetric si cu aspect franjurat le adauga un plus de farmec. Pot fi purtati cu un top simplu sau cu o camasa cu colturile lungi innodate. O pereche de stiletto sau pantofi cu toc mic kitten sunt variante perfecte pe care le poti asocia la acest model de blugi de dama.

Blugi slim cu dungi laterale si paiete

In topul jeansilor moderni care pot fi purtati in tinute elegante se numara si acest model cu vipusca pe care sunt fixate paiete stralucitoare. In lumina soarelui, aceste insertii vor straluci scotandu-te in evidenta. Poarta-i cu o bluza alba din matase, fara alte accesorii. Sau alege o camasa intr-o nuanta contrastanta cu cea a blugilor. Poti opta pentru o pereche de sandale cu bretele subtiri si toc, care sa iti sublinieze frumos gleznele.