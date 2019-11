Un TIR cu televizoare a fost furat. Patronul din Argeș oferă 50.000 de euro recompensă (VIDEO)

Patronul unei firme din Argeș, victima unei înșelăciuni, oferă o recompensă de 50.000 de euro celor care îl ajută să dea de urma unui TIR încărcat cu televizioare, care a dispărut, informează B1 TV. Bărbatul contractase o firmă de transport din Dâmboviţa, pentru a le duce în Franţa. Numai că, potrivit anchetatorilor, şoferul TIR-ului a fugit cu marfa. Poliţiştii au făcut mai multe percheziţii, iar în urma descinderilor au reţinut şi doi suspecţi. Aceştia urmează să fie prezentaţi Instanţei cu propunere de arestare preventivă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.