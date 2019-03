Tudorel Toader a anunţat cele cinci modificări făcute la OUG 7: Cum motivează ministrul avizul negativ dat de CSM (VIDEO)

Guvernul a adoptat marţi prin ordonanţă de urgenţă mai multe modificări la OUG 7 care a provocat numeroase proteste în justiţie. Această ordonanţă a fost aprobată în ciuda avizului negativ dat de CSM asupra proiectului iniţiat de Tudorel Toader.

Tudorel Toader a explicat că a aflat de avizul negativ pe întreg proiect şi nu pe cele 5 modificări, dar premierul Dăncilă a convenit că trebuie să meargă mai departe pentru a aplica cele convenite cu reprezentanţii magistraţilor.

"Stiţi că dincolo de întrevederea de la Guvern, eu, ca ministru, am avut o întrevedere cu procurorii din secţia CSM şi am reluat, dezbătut, aceste modificări despre care au spus atunci că le consideră utile, dar că în acelaşi timp consideră, alături de alţi colegi, ca şi alte prevederi ale OUG ar trebui modificate, abrogate. Am vorbit şi ieri şi mi s-a transmis că azi, la 12.30, va fi şedinţă de plen, la care n-am putut participa, pentru a se da avizul pozitiv pentru modificările de care am vorbit. La orele 14.00 am aflat că CSM a avut o abordare generală, adica a dat aviz negativ per total, nu numai pe cele 5 modificări, ci per total. Doamna prim-ministru a considerat că e necesar să pună în aplicare cele convenite de domnia sa şi reprezentantii magistraturii şi am promovat această OUG", a afirmat Tudorel Toader, într-o declaraţie de presă dată la finalul şedinţei de guvern.

Cele cinci modificări făcute prin OUG de marţi prevăd abrogarea articolului care permitea judecătorilor să candideze pentru şefia parchetelor, abrogarea interdicţiei privind delegările în funţii de rang înalt, mutarea avizului consulatitiv de la CSM la Secţia pentru Procurori, eliminarea prevederii excluderii magistraţilor pe criteriul bunei repetaţii şi egalizarea salarizării specialiştilor IT.