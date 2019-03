Deputaţii vor vota miercuri moţiunea simplă depusă de opoziţie împotriva ministrului Justiţiei, Tudorel Toader. Aceasta are şanse mari să treacă după ce mai multi voci importante din PSD, printre care Florin Iordache, l-au criticat marţi extrem de dur pe ministru, iar UDMR a anunţat că va vota împotriva acestuia.

Tudorel Toader nu s-a arătat, însă, îngrijorat de posibilitatea ca moţiunea simplă să fie admisă miercuri. La sosirea la Ministerul Justiţiei, acesta a arătat că nu va participa la vot.

"Eu nu sunt parlamentar şi nu ştiu dacă ar trebui să particip pentru că ce aş face, mă duc în Parlament şi mă uit cum votează ceilalţi. De regulă, eu ştiu că dacă votul este la altă dată decât moţiunea, eu ştiu că nu se parcipă la vot, nefiind parlamentar", a declarat Tudorel Toader.

