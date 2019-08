TUPEU DE PRIMAR! Toaletă din lemn, în curtea unei școli. Edil: 'Dacă acasă are buda în curte, la ce să te chinui să oferi altceva la școală?'

Școlile cu toaletă în curte sunt frecvente în România. Primarul din Bistrița șochează însă cu declarația sa pe această temă.

”Dacă el acasă nu are apă curentă, toaletă curentă, atunci ce îi fac eu la școală? O improvizație!”, a declarat edilul Ovidiu Crețu, întrebat fiind despre situația dezastruoasă a școlii generale din Slătinița, o localitate componentă a orașului, potrivit bistriteanul.ro.

„Trebuie să ne gândim şi la următorul lucru: dacă copilul are acasă anumite condiţii, eşti obligat să le dai şi la şcoală. Dacă el acasă are alte condiţii, te chinui degeaba la şcoală. Până când Slătiniţa nu va avea apă şi asta va fi în 2021 sau 2022, când se va termina investiţia, lucrurile, spun eu, sunt făcute mai mult pentru promovare, de reclamă sau, să spunem, politic. Pentru că dacă el acasă nu are apă curentă, toaletă curentă, atunci ce îi fac eu la şcoală? O improvizaţie!”, mai spune ediluL.

Primăria Bistrița a primit de la guvern 70.000 de lei pentru toalete. Edilul spune că banii nu îi ajung decât pentru o ‘improvizație’ sau un studiu pentru toalete noi.

„Am primit 70.000 de lei, cu care o să putem face ori niște improvizații, ori să ne apucăm să facem ceea ce știm să facem, adică o investiție corespunzătoare. Dar banii aceștia nu o să ajungă de o investiție, o să ajungă de studii, de proiect și eventual să începem, dar nicidecum să rezolvăm problema. Banii au venit, vor fi prinși în rectificarea bugetară și o să facem ceea ce putem să facem”, a precizat Ovidiu Crețu, într-o conferință de presă.

Nu este prima dată când Ovidiu Crețu face astfel de insinuări. În urmă cu un an, acesta îi trimitea pe copiii de grădiniță să facă la…oliță.