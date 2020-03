Parcurile și locurile de joacă din Sectorul 4 al Capitalei sunt închise pe perioada stării de urgență, începând de duminică.

Primăria Sectorului 4 a luat această decizie atât pentru implementarea exigențelor cuprinse în ordonanța militară nr. 2 din 2020 emisă în contextul epidemiei de COVID-19, cât și pentru că un număr mare de oameni nu au respectat, zilele trecute, recomandările autorităților în privința distanțării sociale.

