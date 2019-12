Scandalul Caracal ia amploare. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, susține că a fost amenințat de Gheorghe Dincă: ”S-a repezit la mine” (VIDEO)

Tensiuni la Poliție la audierea lui Gheorghe Dincă. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, susține că a fost la un pas să fie bătut de către monstrul din Caracal, informează B1 TV. Pop a declarat și că Dincă l-a amenințat de față cu procurorii și polițiștii că îi va viola fetele.

”Pur și simplu, acest Dincă m-a amenințat timp de câteva minute, spre amuzamentul procurorilor. Am cerut procurorilor să intervină. S-a repezit la mine, l-au lăsat, intenționat. I-au făcut și semn să se repeadă”, a declarat avocatul familiei Melencu.

Tonel Pop susține că Gheorghe Dincă i-a amenințat și copiii.

”Dincă a mai spus că dacă avem copii, fete, e posibil să fie violate (...) după care a sărit la mine. Într-adevăr s-a interpus comisarul șef Ciobanu”, a mai declarat Tonel Pop.

Avocații familiei Melencu au cerut intervenția președintelui Klaus Iohannis și a premierului Ludovic Orban să-i înlocuiască pe procurorii care gestionează cazul.

Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul crimelor din Caracal, a fost audiat luni la Inspectoratul General al Poliției Române. Dincă a fost chemat în faţa anchetatorilor să dea explicaţii în cazul Luizei Melencu. La audieri au luat parte și avocații familiei fetei dispărute în aprilie.

Totul după ce săptămâna trecută, DIICOT a anunțat că există un nou suspect în acest caz.

