Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a tras un semnal de alarmă înainte de începerea reconstituirii de către anchetatori, alături de Gheorghe Dincă, a felului în care a fost răpită şi ucisă fata.

Mai exact, acesta a atras atenţia că dacă Gheorghe Dincă este învăţat dinainte ce trebuie să arate sau să spună la reconstituire atunci nu este benefic pentru anchetă.

"Dacă reconstituire în sens corect, în care Dincă este pus în situaţia de a explica ce a făcut, cum a făcut, este foarte bine că este făcută. Iar dacă reconstiturea este făcută în sensul în care Dincă este învăţat ce să spună, cum să spună şi care dintre două-trei variante pe care le are să le spună, atunci nu este benefică", a afirmat Tonel Pop.

Întrebat despre cine sunt cei care ar putea să îl înveţe, avocatul s-a mulţumit în a spune: "cei cu care intră în contact".

Reamintim că anchetatorii au ieşit alături de Gheorghe Dincă pentru a doua zi consecutivă pe străzile din Caracal. După ce luni a avut loc reconstituirea răpirii şi uciderii Alexandrei Măceşanu, marţi, Gheorghe Dincă va fi pus să arate felul în care a acţionat în cazul Luizei Melencu, fata dispărută încă din luna aprilie a acestui an.

