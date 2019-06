Completul de cinci judecători de la Curtea Supremă a decis achitarea lui Toni Greblă în dosarul în care era acuzat de trafic de influenţă, efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ incompatibile cu funcţia, constituirea unui grup infracţional organizat şi fals în declaraţii. Decizia este definitivă.

Completul de cinci judecători care a dat verdictul a fost format din Ioana Bogdan. Francisca Vasile, Silvia Cerbu, Hermina Iancu şi Mirela Popescu. Completul a respins cu majoritate apelul DNA împotriva achitării din primă instanță din 2018.

Tot achitare a dat şi completul de trei judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie care a judecat în primă fază dosarul.

În acelaşi dosar, au fost achitaţi oamenii de afaceri Ion Bîrcină şi Mihai Prundianu, dar şi Gheorghe Grecu şi Victor Dolghi.

