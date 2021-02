Toni Grecu are un singur mesaj pentru cei care neagă existența coronavirusului: ”Să dea Dumnezeu să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu” (VIDEO)

Toni Grecu, fondatorul grupului Divertis, care a fost unul dintre pacienții cu COVID-19 aflați în pavilionul unde a izbucnit incendiul de la Institutul ”Matei Balș”, are un singur mesaj pentru cei care nu cred în existența coronavirusului: ”Să dea Dumnezeu să nu treacă niciodată” prin așa ceva.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, Toni Grecu a fost întrebat ce le-ar spune conspiraționiștilor și negaționiștilor care sunt destul de mulți, inclusiv în lumea artistică.

”Să dea Dumnezeu să nu treacă niciodată prin ce am trecut eu. Atât. Să creadă ce vor ei, nu mă interesează. Nu vreau să-i conving că COVID-ul există, că vaccinul e bun și că situația în care suntem acum nu este făcută de Bill Gates. Nu vreau să conving pe nimeni depsre asta. Eu vreau să spun doar atât: am trecut printr-un moment foarte complicat al vieții mele, nu m-aș fi așteptat vreodată să ajung în situația asta, toată familia s-a îmbolnăvit și fiecare a avut altă formă. Deci fiecare membru al familiei mele a avut altă formă de boală și ne-am îmbolnăvit cu aceeași tulpină. E incredibil”, a fost răspunsul lui Toni Grecu.

