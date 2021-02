Toni Grecu: Probabil că raportul de la ”Matei Balș” trebuie să dureze atât cât este cazul, ca să dau un răspuns ușor obraznic, dar foarte specific stilului românesc de a ascunde sub preș lucruri care nu convin (VIDEO)

Toni Grecu, fondatorul grupului ”Divertis” a vorbit vineri seară, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre coșmarul prin care a trecut la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când s-a numărat printre pacienții cu COVID-19 internați în Pavilionul V de la Institutul ”Matei Balș”, care a fost cuprins de incendiu.

Întrebat de ce crede că până acum nu există un raport concludent nici în legătură cu incendiul din 29 ianuarie, nici despre cel de anul trecut de la Spitalul din Piatra Neamț, Toni Grecu a răspuns: ”Nu știu cât poate să dureze un raport. Probabil că trebuie să dureze atât cât este cazul, ca să dau un răspuns evaziv și ușor obraznic, dar foarte specific stilului românesc de a ascunde sub preș lucruri care nu convin. Anchetatorii probabil că au descoperit lucruri ce nu sunt foarte confortabile pentru anumite persoane, anumite instituții. Raportul s-a făcut și se corectează”.

