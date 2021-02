Toni Grecu, despre umorul în vreme de pandemie: Putem să facem haz de necaz de orice, dar eu n-aș face deloc haz de necaz pe seama oamenilor care au trecut prin forme grave ale bolii (VIDEO)

Toni Grecu, fondatorul grupului Divertis, este de părere că și în timpul pandemiei se pot găsi subeicte de care să se facă haz de necaz, cu excepția unuia. Nu se poate fi tratată în termeni ironici situația oamenilor care au trecut prin forme severe ale COVID-19.

El însuși pacient cu coronavirus, internat în Institutul „Matei Balș” la finalul lunii ianuarie, atunci când în pavilionul V al unității medicale a izbucnit un incendiu, Toni Grecu a fost întrebat vineri seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, dacă în acest context dificil prin care trece întreaga lume mai este loc de glume și umor.

”Putem să facem haz de necaz de orice, dar eu n-aș face deloc haz de necaz pe seama oamenilor care au trecut prin boala asta și au făcut formele grave ale ei. Sub nicio formă! Însă subiectul de haz trebuie să fie neapărat oamenii sănătoși care conduc cumva lupta împotriva COVID. Nu-i acuz de nimic, oamenii își fac treaba cât pot, cum pot, asta este, dar fiind sănătoți, măcar în felul ăsta să ne dea posibilitatea nouă să ne descărcăm prin umor și prin glume, că dacă nu râdem de geaca lui Vela, de ce vrei să râzi? De Remdesivir? Nu cred că poți să râzi de Remdesivir, nici de Plaquenil și Hidroxiclorochină, chiar dacă nici despre una, nici despre alta nu se știe dacă au vreun efect concret asupra bolii în sine”, spus Toni Grecu.

”Dar cred că putem să tragem o concluzie foarte clară, cel puțin eu pot să zic asta din postura mea: nimeni nu știe nimic”, a adăugat fondatorul Divertis.

În aceeași intervenție el a susținut că nu încearcă să convingă pe nimeni că noul coronavirus există sau că vaccinul anti-COVID-19 este bun, însă tot ceea ce poate spune despre negaționiști și adepții teoriilor conspirației este că nu le dorește să treacă prin ce a trecut el atunci când a fost bolnav.

