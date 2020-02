Top 10 Beneficii ale Fructelor de Goji

Fructele de goji fac parte din ceea ce le place nutriționiștilor să numească superalimente de primă clasă. Fructele de goji sunt incredibil de populare și pot ajuta la prevenirea îmbătrânirii, la stimularea sistemului imunitar și la protejarea împotriva cancerului și a bolilor de inimă. Dacă sună prea bine pentru a fi adevărat, beneficiile fructelor de goji sunt susținute științific, fiind cu adevărat benefice pentru sănătatea dvs.

Fructele de goji pot fi consumate ca atare, gătite sau uscate (precum stafidele), dar şi sub formă de ceai, sucuri sau băuturi medicinale.

Iată câteva dintre beneficiile acestor fructe grozave:

1. Fructele de goji au multă vitamina C

Fructele de goji au la fel de multă vitamina C precum o lămâie proaspătă sau o portocală, iar pentru un fruct se poate spune că e remarcabil de bogat în fibre și proteine. Doar 100 de grame de fructe de goji pot oferi 11 grame de proteine, în timp ce aceeași cantitate de afine sau zmeură v-ar oferi doar 1 gram. Cu mineralele fier, cupru, zinc și seleniu, fructele de goji au esențialul de care aveți nevoie pentru un metabolism optim și sănătate celulară. Pentru a li se păstra calitățile, recomandsabil este ca fructele de goji să fie consumate proaspete. Supermarket-urile au la vânzare fructe de goji uscate preambalate, dar au, de asemenea, și fructele proaspete. Pentru a le păstra conținutul de vitamina C ridicat, amestecă-le în cerealele sau iaurtul pentru micul dejun, adaugă-le la hrana ta zilnică, sau consumă-le sub formă de suc sau ceai. Conținutul lor de vitamina C vă va ajuta organismul să absoarbă compușii negativi din alte alimente pe care le consumați. Consumul a două sau mai multe porții de asemenea fructe pe zi este de obicei recomandată pentru beneficii optime pentru sănătate. Asigurați-vă că vă cumpărați fructele de goji dintr-o sursă bună, chiar dacă acestea tind să fie scumpe. S-a dovedit faptul că mărcile mai ieftine sau importate conțin sulfiți – sulfitele pot provoca o reacție alergică la unele persoane.

2. Fructele de goji au calități nutriționale unice

Densitatea nutrițională a fructelor de goji le face incredibil de bune pentru organismul uman. Doar un sfert de cană de fructe uscate de goji are: 70 de calorii, 12 grame de zahăr, 9 grame de proteine, 6 grame de fibre, 0 grame de grăsime, 150% DV (valoarea zilnică) de vitamina A, 84% DV de cupru, 75% DV de seleniu, 63% DV de vitamina B2 (riboflavina), 42% DV de fier, 27% DV de vitamina C, 21% DV de potasiu, 15% DV de zinc, 9% DV de tiamină. Alături de toate acestea, fructele de goji conțin și carotenoizi precum luteina, licopenul și polizaharidele, toți antioxidanții puternici care alcătuiesc un procent ridicat de boabe de goji. De asemenea goji este un mare ajutor al imunității, deoarece conțin fructoză – acel zahăr bun. Zahărul alb este rău pentru noi, după cum bine se știe, dar zahărul bun precum fructoza ajută funcția sistemului nostru imunitar și, în consecință, ne menține corpul puternic și sănătos și combate bolile. De exemplu, fructoza ce se găsește în ceaiul de fructe de goji sporește energia și ne ajută să fim mai productivi și să ne comportăm mai bine din punct de vedere fizic.

3. Fructele de goji au superioritate antioxidantă

Antioxidantii, cum ar fi vitaminele A și C, ajută la protecția împotriva daunelor radicalilor liberi, iar fructele de goji au, în special, un scor de 3.209 pe scara capacității de absorbție a radicalilor de oxigen (ORAC), ceea ce indică cantitatea de antioxidanți. Pentru a plasa scorul în perspectivă, bananele au un scor de 795, iar merele au un scor de 2.828. Fructele de goji au dovedit, din punct de vedere clinic, că cresc nivelul de antioxidanți la ființele umane, așa cum s-a putut observa într-un studiu din 2009, la 50 de adulți care au consumat 4 uncii de suc de goji pe zi (concentrat) și au înregistrat o creștere de 8% a markerilor antioxidanți. De asemenea, acest studiu din 2011, cu participanți în vârstă, a arătat că o băutură de fructe de goji luată în fiecare zi (pe bază de lapte) timp de 3 luni a crescut nivelul de zeaxantină antioxidantă cu până la 26%. Antioxidanții alimentari s-au dovedit că ajută la protecția împotriva stresului oxidativ și a bolilor cronice.

4. Fructele de goji au atribute anti-îmbătrânire

Antioxidanții din fructele de goji împiedică radicalii liberi să afecteze colagenul din piele, ceea ce înseamnă că pot ajuta la prevenirea simptomelor îmbătrânirii. Unele studii mici au relevat faptul că extractul de fructe de goji poate ajuta la întârzierea îmbătrânirii celulelor (precum a reiese dintr-un studiu din 2003, efectuat pe șoareci, care au arătat că inhibă procesul de glicare (care contribuie la îmbătrânirea pielii). Cu cât asimilezi mai mulți antioxidanți, cu atât îți crești mai mult apărarea împotriva îmbătrânirii premature și a afectării celulare. Multe produse încorporează acest super fruct în formulele lor și este foarte ușor de încorporat în rutina ta zilnică. Mulți dintre cei care își desfășoară activitatea în cadrul industrieie cosmetice sugerează că acest fruct constituie un hidratant nuanțat. Folosit în creme, extractul de goji este super ușor și oferă o acoperire construibilă, în timp ce îl utilizați ca ingredient principal pentru a crește strălucirea tenului, pentru a consolida elasticitatea pielii și chiar pentru a evidenția textura pielii. Puteți chiar să vă faceți propria mască pentru o soluție mai bună. Se spune că tot ce trebuie să faceți este să puneți fructele de goji în apă fierbinte și, odată ce apa s-a răcit, răspândiți lichidul pe toată fața cu o dischetă de bumbac.

5. Fructele de goji au abilități anti-cancer

Extractul de boabe de Goji poate ajuta și la prevenirea cancerului, așa cum s-a observat în studiile efectuate pe animale. În studiile de laborator, extractul de fructe de goji a inhibat creșterea celulelor canceroase și chiar a distrus celulele canceroase (un studiu efecuat pe șobolani a dezvăluit că o dietă cu fructe de goji încetinește proliferarea și creșterea tumorilor canceroase). Acest lucru se poate datora capacității fructului de goji de a crește nivelul de antioxidanți și de a reduce nivelul de sânge al citokinelor inflamatorii IL-5 și -8. Un studiu uman din 1994 a descoperit că participanții cu cancer în stadiu avansat cărora li s-a administrat extract de goji împreună cu imunoterapie au avut o rată de 25% mai mare de regresie a cancerului, decât cei cărora li s-a administrat imunoterapie.

6. Fructele de goji îmbunătățesc nivelurile de energie.

Se spune că fructele de goji pot îmbunătăți nivelurile de energie chiar și numai dacă le privim! Consumul de extract sau suc de fructe de goji este legat de nivelurile de energie îmbunătățite și de sentimentele de bunăstare. Într-un studiu recent, fructele de goji au îmbunătățit comportamentele de tip anxietate și depresia la șobolani, iar un studiu anterior pe subiecți umani a arătat că sucul de fructe de goji a îmbunătățit starea de spirit, digestia și nivelul de energie. Participanții care consumă 120 de mililitri de suc de fructe de goji timp de 2 săptămâni au raportat mai multă energie, o performanță atletică crescută, o calitate îmbunătățită a somnului și o concentrare psihică sporită fără efecte secundare adverse.

7. Cercetarile au aratat si ca fructele goji sunt foarte eficiente in cresterea fertilitatii si imbunatatirea functiei sexuale, mai ales la barbati.

Ceaiul din fructe de goji ajută, printre altele, la creșterea nivelului de testosteron. Testosteronul este un hormon sexual masculin care are un rol important în sistemul reproducător masculin. Ceaiul din fructe de goji crește nivelul de testosteron din corpul unui bărbat și crește astfel numărul de spermatozoizi. De asemenea, poate fi foarte simulativ pentru dorința sexuală și îmbunătățește performanțele sexuale. În China, semințele din fructele de goji constituie un afrodisiac cunoscut și sunt folosite de sute de ani.

8 Fructele de goji fac minuni adăugate la alimentele care fac parte dintr-o dietă

Cu concentrația importantă de vitamine, minerale și antioxidanți, fructele de goji și-au câștigat cu siguranță locul pe lista de superalimente. Fie savurând gustul fructelor de goji în compania alimentelor care fac parte dintr-o dietă, fie consumând pur și simplu fructele, puteți obține beneficii fenomenale pentru sănătate din partea acestui fruct, inclusiv efectele sale anti-îmbătrânire, capacitatea de a îmbunătăți controlul glicemiei și abilitățile anti-cancer. Adăugați fructe de goji în dieta dvs. și astfel aveți un remediu natural pentru a vă menține robuști și înfloritori.

9. Fructele de goji aduc beneficii cardiovasculare

Mai multe studii au observat cum că fructele de goji conțin diverși compuși care contribuie la sănătatea inimii. Alte studii indică faptul că tratamentul cu extract de fructe de goji poate îmbunătăți funcția cardiacă la cei care primesc tratamente de chimioterapie. S-a constatat, de asemenea, că extractele au avut efecte antiaterosclerotice similare în comparație cu medicamentul lovastatină (spre exemplu). Una dintre principalele cauze ale bolilor de inimă sunt fumatul, colesterolul ridicat, hipertensiunea arterială, nivelurile ridicate de zahăr în sânge și inflamația vaselor de sânge. Ceaiul din fructe de goji are capacitatea de a scădea colesterolul până la 70% și, de asemenea, reduce trigliceridele. Protejează împotriva colesterolului rău și îl împiedică să se oxideze. Consumul de asemenea ceai este de asemenea recomandat pentru un nivel mai scăzut al zahărului din sânge și, deoarece are proprietăți antiinflamatorii, poate reduce inflamația. Toate acestea scad semnificativ riscul de boli de inimă, făcând din goji un medicament natural uimitor.

10. Fructele de goji ajută la pierderea în greutate

Fructele de goji susțin pierderea în greutate sănătoasă în multe feluri. Cu un conținut mare de fibre, ele contribuie la sentimente de sațietate și ajută la controlul zahărului din sânge, ceea ce reduce riscul de a dezvolta diabet de tip 2. Fructele de goji au un scor scăzut la indicele glicemic (GI), iar alimentele cu IG scăzut sunt legate de poftele alimentare reduse si sentimentele de plenitudine crescute. Sucul de fructe de goji este asociat, de asemenea, cu o rată metabolică crescută, după cum demonstrează un studiu din 2011, care a constatat că participanții supraponderali care au consumat doar 4 uncii de fructe de goji pe zi au putut să ardă calorii mai bine (după 2 săptămâni, circumferința taliei lor a scăzut).