Top 10 Beneficii ale fructului de Avocado

Avocado este considerat un fruct destul de unic. Deși majoritatea fructelor constau în principal din carbohidrați, avocado este bogat în grăsimi sănătoase. Fructele de avocado tind să fie bogate în fibre – aproximativ 7% din greutate, ceea ce este foarte mult în comparație cu majoritatea celorlalte alimente. Fibrele pot avea beneficii importante pentru pierderea în greutate și, de asemenea, pot avea beneficii metabolice.

Fructul de avocado este baza unei diete sănătoase - Avocado sunt, de asemenea, o sursă de fibre și acid oleic, o grăsime sănătoasă mononsaturată. Acidul oleic ajută la scăderea plăcii LDL nesănătoase formând colesterolul. Scăderea colesterolului și a grăsimilor corporale nu numai că duce la reducerea riscului de boli cardiovasculare, dar, de asemenea, duce la reducerea inflamației și la reducerea riscului de cancer. Mai mult, acidul oleic din avocado nu numai că ajută organismul să absoarbă și să utilizeze antioxidanții găsiți și în avocado în sine, dar contribuie la absorbția substanțelor fitochimice conținute în alte fructe și legume mâncate în aceeași masă.

Avocado ține sub control nivelul de colesterol (HDL), prelungește senzația de sațietate și ameliorează constipația datorită conținutului său ridicat de fibre. Acesta are proprietăți detoxifiante care țin sub control nivelul de zahăr din sânge.

Avocado este un aliment indispensabil pentru oricine vrea să aibă o viață sănătoasă. Acest fruct ne oferă 20 de nutrienți esențiali, inclusiv fibre, vitamine, potasiu și altele.

Numeroase studii arată că avocado are beneficii puternice pentru sănătate , mai jos puteți găsi 10 dintre acestea.

1. Este bogat în acid folic, un element esențial în timpul sarcinii, care contribuie la dezvoltarea bebelușului.

2. Este o sursă bogată de vitamina C, un important antioxidant. Antioxidanții ajută la prevenirea cancerului, a bolilor cardiovasculare și a altor boli degenerative, precum maladia Alzheimer (pierderea memoriei) sau demența.

3. Datorită conținutului ridicat de grăsimi monosaturate, avocado este unul din cele mai puternice alimente antioxidante. Astfel, veți oferi protecție împotriva bolilor de inimă și a atacurilor de cord/infarct. Cei care mănâncă în mod regulat avocado vor fi feriți de atac cerebral datorită reglării presiunii sângelui.

4. Bogat în antioxidanți și vitaminele E și B, avocado contribuie la întărirea sistemului nervos și stimularea sistemului imunitar, ajută la eliminarea stresului și ameliorarea unor probleme sexuale precum infertilitate ori impotența. Avocado este bogat în potasiu, substanță importantă a cărei deficiență poate da naștere depresiei și extenuării.

5. Avocado contine cu 35% mai mult potasiu decat o banana. Potasiul este exterm de important in mentinerea tensiunii arteriale in limite normale, dar contribuie in acelasi timp si la mentinerea sanatatii creierului.

6. Consumul de avocado este benefic și pentru ochi, deoarece vitamina E absoarbe razele ultraviolete ale soarelui, protejând retina. Acest fruct protejează ochii și de efectele bolilor degenerative.

7. Avocado dispune de proprietati antiinflamatorii, fiind prin urmare benefic in prevenirea si tratarea artritei reumatoide.

8. Avocado contine o cantitate semnificativa de acid oleic, cunoscut pentru rolul sau in imbunatatirea sistemului cardiovascular (scade colesterolul). Acidul oleic protejeaza totodata impotriva cancerului de prostata si a cancerului mamar.

9. Oferă beneficii și pentru sănătatea orală, deoarece conține compuși care distrug celulele canceroase din cavitatea bucală și pe cele care împiedică buna funcționare a organismului.

10. Avocado este bun și pentru slăbit. Acest lucru poate fi realizat printr-un consum moderat care accelerează metabolismul și ține sub control nivelul de grăsimi din sânge. Totuși, consumul excesiv de avocado poate avea un efect de îngrășare pentru unele persoane. Nu consuma avocado în exces.