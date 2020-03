Am răscolit blogurile culinare și am încercat să punem cap la cap un top al celor mai gustoase rețete pentru post. Simple și rapide, aceste rețete trebuie încercate atât în perioada postului dar și în afara lui.

Iată topul B1.ro a celor mai gustoase și rapide rețete de post.

1. Supa de cartofi

Ingrediente: 1/2 kg car­tofi, 2 morcov, 1 pastarna­c, 1 radacina­ patrunjel­, 1/2 telina­, o lingură ­untdelemn, 2-3 roșii, 2 1/2 l ap­a, 1 ceapa

Preparare: Se curata zarzavatul și ceapă, se spală și se taie subțire după care se așează într-un vas cu apă și puțină sare și se pun la foc. Cand zarzavatul este pe jumătate fiert, se adaugă cartofii curatati, spalati si tăiați în cuburi mici. După ce cartofii sunt aproape fierti, se adauga rosiile, curatate de pielite si samburi, taiate felii, sau bulionul, și o lingură de unt sau untdelemn. După cateva clocote, supa este gata. Se servește la masa cu patrunjel si marar verde tocat mărunt pe deasupra. Fiind preparată fara rantas, aceasta supa poate fi consumată și de persoanele cu afectiuni ale stomacului.

2. Chifteluțe de dovlecei

Ingrediente: 500 g dovlecei, sare, 1 ou, piper măcinat, 100 g pesmet, 2-3 fire ceapă verde, 1 legătură pătrunjel tăiat fin, ulei pentru prăjit, piure de cartofi.

Preparare: Cureţi dovleceii de coajă şi-i dai prin răzătoare. Le pui puţină sare, îi dai deoparte 30 de minute și-i storci pentru a elimina excesul de zeamă. Adaugi oul, piper, după gust, pesmetul, verdeaţa şi le amesteci cu grijă. Cu o linguriţă, formezi chiftelele şi le prăjeşti în ulei încins până se rumenesc. Le serveşti cu salată de legume şi cu piure de cartofi.

3. Musaca de cartofi

Ingrediente: 1, 5 kg cartofi albi, 200 g ciuperci, 2 căni de pastă de tomate, 2 cepe, 1 morcov, 1 legătură de pătrunjel, 1 cană iaurt vegetal, 1 roşie, 1 lingură de cimbru, sare, boia dulce şi iute.

Mod de preparare: Fierbe cartofii în coajă până la jumătatea procesului, apoi taie-i în felii groase. Toacă bine ciupercile, căleşte-le şi condimentează. Peste ele, pune pasta de tomate, pătrunjelul şi 3 sferturi din iaurtul vegetal. Unge o tavă cu ulei şi aşează straturi de cartofi şi compoziţia de ciuperci până ce termini ingredientele. Dă la cuptor pentru 40 de minute şi ornează cu pătrunjel şi iaurt.

4. Mâncare de fasole cu legume

Ingrediente: 500 g fasole, 1 ţelină, 1 morcov, 1 ceapă, 1 păstârnac, 1 rădăcină de pătrunjel, 200 ml suc de roşii, 3 frunze de dafin, 1 legătură de mărar.

Mod de preparare: Laşi fasolea la înmuiat peste noapte. Speli legumele, le cureţi de coajă şi le tai jumătăţi. Le pui la fiert în apa în care adaugi şi frunzele de dafin. Separat, în altă oală, fierbi şi fasolea în câteva ape. Când legumele sunt moi, le scoţi şi le dai deoparte. Păstrezi zeama. După ce fasolea s-a înmuiat uşor, o scurgi şi o pui la fiert în apa în care au fost legumele. Ai grijă ca zeama în care va fierbe fasolea să fie doar atât cât trebuie ca să o acopere. Adaugi sucul de roşii. Laşi câteva clocote. Serveşti când este caldă şi poţi orna cu mărar proaspăt.

5. Supă-cremă de legume cu ciuperci

Ingrediente: 200 g buchețele de broccoli, 300 g ciuperci proaspete, 3 cartofi, 1 ceapă, 1 morcov, sare, piper, pătrunjel, după gust, frunze de dafin, după gust, ulei.

Mod de preparare: Tai în bucăți mici cartofii și morcovul și le pui la înăbușit cu ulei, într-o oală de ciorbă. Tai broccoli și-l adaugi în oală. La final, pui ciupercile și le înăbuși 2-3 minute. Torni 2 l de apă, condimentezi cu sare și piper, după gust și lași la foc mediu 20 de minute. După ce au fiert legumele, cu o spatulă scoți ciupercile din oală și le pui deoparte. Mixezi cu blenderul vertical. Servești supa-cremă cu ciupercile păstrate, cu frunze de dafin și cu pătrunjelul tocat.

6. Roșii umplute cu ciuperci

Ingrediente: 10-12 roşii mijlocii, 6-8 ciuperci de cultură sau hribi, 3 linguri ulei, 1 ceapă, 4-5 căţei usturoi, 1 legătură pătrunjel, sare, piper.

Mod de preparare: Spală roşiile, taie-le capacul şi goleşte-le de miez (foto 1). Înlătură seminţele şi toacă pulpa cubuleţe mici. Lasă roşiile golite la scurs. Curăţă ciupercile de nisip, resturi de frunze şi de pieliţa de deasupra. Spală-le bine în mai multe ape şi toacă-le mărunt pălăriile şi codiţele. Căleşte-le în 3 linguri de ulei. Adaugă ceapa şi usturoiul tocate mărunt, sare şi piper măcinat, după gust. Lasă să fiarbă, la foc mic, pentru 20 minute.

7. Vinete gratinate

Ingrediente: 3 vinete, 6 roșii, sare, busuioc uscat, ulei.

Mod de preparare: Speli vinetele, le tai rondele și le coci pe grătar pe ambele părți. Tai roșiile rondele. Într-o tavă unsă cu ulei, așezi câte un strat de rondele de vinete coapte, apoi de roșii, condimentezi cu sare și presari busuioc, după gust. Stropești cu ulei și dai mâncarea la cuptor, 20 minute, la 180° C.

8. Găluște de cartofi umplute cu legume

Ingrediente: Pentru găluşte: 1 kg cartofi, 300 g făină, 4 linguri amidon de porumb, ulei, sare; Pentru umplutură: 150 g porumb din conservă (scurs), 250 g mazăre congelată, ulei, apă, sare, piper, 1 bucăţică ghimbir tocat, caşcaval vegetal.

Mod de preparare: Pentru umplutură, încingi uleiul într-o tigaie, adaugi ghimbirul şi amesteci până îşi eliberează aroma. Pui boabele de mazăre şi porumbul scurs şi amesteci în timp ce se călesc. Torni puţină apă şi mai ţii pe foc 2-3 minute, acoperind tigaia. Adaugi sare şi piper, după gust, şi amesteci. Iei de pe foc când s-a evaporat lichidul, iar legumele sunt moi. Pentru găluşte, speli şi fierbi cartofii în coajă, până se înmoaie. După ce s-au răcit, îi cureţi şi îi dai prin răzătoare sau prin maşina de tocat. Amesteci cartofii cu făina, 1-2 linguri de ulei şi amidonul şi condimentezi cu sare, după gust. Frămânţi aluatul până când nu se mai lipeşte de degete şi adaugi făină, dacă mai este nevoie. Formezi găluştele cu palmele, faci o adâncitură în centrul fiecăreia, aşezi câte 1 linguriţă de umplutură, razi caşcaval, după gust, şi acoperi totul cu aluat. Pui găluştele la fiert, în apă cu sare, le scoţi când vezi că se ridică la suprafaţă şi le serveşti calde.

9. Prajitura cu morcov

Este prajitura perfectă pentru zilele de post în care aveți musafiri.

Ingrediente:

Pentru aluat: 200 ml ulei (3/4 cana), 200 g zahăr (3/4 cana), 250 ml apa minerala (o cană), 125 g morcov ras (o cană), 380-400 g făină ( 2 ani, nu foarte pline), 1 plic praf de copt (10 g), 100 g gem de caise

Pentru crusta crocanta: 6 linguri aluat, 6-8 linguri faina, 1, 2 linguri nucă de cocos (opțional)

Mod de preparare:

Se incalzeste cuptorul la 180 grade C (foc potrivit). Se unge o tava de aprox. 25/35 cm. cu margarină și se tapeteaza cu faina sau se tapeteaza cu hartie de copt.

Pentru aluat, se amestecă apa cu zaharul si uleiul; se adauga faina cernuta impreuna cu praful de copt. Se pune și morcovul ras pe razatoarea mica si se amestecă totul foarte bine. Se obține un aluat mai gros decat cel de clatite. Se toarna compozitia in tava, însă nu toata, din ea se mai opresc 6 linguri, ce se vor amesteca mai tarziu cu faina pentru a obține crusta crocanta.

Peste aluatul din tava, se pune un strat de gem de caise. Gemul se pune în loc în loc, sub forma de gramajoare cat mai apropiate, care se vor “uni”, așa cum puteți, cu dosul unei linguri.

Aluatul rămas se amestecă cu făină pană se întărește bine (puteti adauga si nucă de cocos), apoi se da pe razatoarea mare si se presara peste gem. Prăjitura se pune la cuptor până e gata (cca. 30 de minute).

10. Negresă de post cu glazură

Ingrediente:

Pentru prepararea negresei: 1 cană zahăr, 1 cană apă, 3 căni de făină, 3 linguri de cacao, 1/2 cană ulei, 100 g nuci pisate, 1 praf de copt, 1 praf de sare, 1 esență rom, 1 plic zahăr vanilinat (opțional)

Pentru glazură: 6 linguri apă clocotită, 6 linguri zahăr, 2 linguri ulei, 2 linguri cacao

Amestecă toate ingredientele foarte bine, fără cele pentru glazură, până obții o consistență cremoasă. Toarnă aluatul într-o tavă unsă cu ulei și tapetată cu făină. Coace aluatul la foc potrivit aproximativ 30 de minute. După scurgerea timpului, scoate prăjitura din cuptor și las-o să se răcească.

Pentru obținerea glazurii, amestecă bine zahărul cu cacao. Adaugă, apoi, uleiul și continuă să amesteci până ce obții un produs omogen. Peste acest amestec, toarnă apa clocotită și amestecă din nou foarte bine. Glazura trebuie să aibă consistența unei smântâni. Apoi, întinde-o peste prăjitură.

Negresa de post cu glazură se taie după ce s-a răcit.

Poftă bună!