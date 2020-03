Top 10 cele mai populare rase de pisici din lume

Indiferent dacă esti în căutarea unui companion felin care este vorbaret și are nevoie de o mulțime de atenție sau preferi unul care este un pic mai cuminte, există atât de multe rase de pisici de unde poti alege, rase de pisici care vor fi pe gustul si stilul tau. Indiferent de tipul tau de personalitate – există o pisică care ti se potriveste.

1. Pisica Birmaneza

Această pisică frumoasă se crede că provine din Birmania. Legenda spune că pisica Birmaneza a fost protectorul templelor birmaneze. Este o pisică mare, lungă și robustă, cu păr lung, mătăsos (care nu este la fel de gros ca a unei pisici persane).

Această pisică este cunoscută pentru ochii ei albaștri; punctele întunecate de pe urechi, față, picioare și coadă; și cizme de culoare albă pe toate cele patru labute.

Pisca Birmaneza este o pisică iubitoare și blândă, care iubește să joace, dar poate fi si liniștită și nu-ti va sta in cale atunci când ești ocupat, ceea ce o face o pisică perfectă pentru familiile cu copii sau alte animale. Pisica Birmaneza adulta cântărește in medie aproximativ 4Kg.

2. Pisica Ragdoll

Numita astfel de un crescător la începutul anilor ’60 deoarece pisica era foarte relaxată și moale când a fost luată in brate, Ragdoll este o pisică blândă și afectuoasă, adesea urmărindu-i pe proprietarii săi din cameră in cameră ca un cățeluș. Această pisicuță nu stie sa se apere și nu ar trebui să i se permită să umble singura pe strada. De fapt, este atenta să nu isi foloseasca dinții și ghearele în timpul jocului, ceea ce o face ideala în jurul copiilor. Se comporta bine și cu alte animale, dar nu trebuie lăsata în jurul animalelor agresive.

Blanita este semi-lunga, dar nu cade in cantitati mari.

Rase de pisici. Pisica RagdollExista mai multe varietati de culori/ dispunere a culorilor:

Ragdoll cu blanita pigmentata la extremitati – botic, urechi, labute si coada.

Ragdoll cu blanita pigmentata la extremitati si manusi albe (ca la birmaneza)

Ragdoll bicolora: blanita colorata intens la extremitati si extensie de alb pe cele patru labute si pe fata. Pe fata albul formeaza un V, ca o masca.

Puii se nasc albi si petele de culoare incep sa apara abia pe la 10 zile, culoare definitivandu-se in doi-trei ani.

Pisicile Ragdoll sunt masive, motaneii putand ajunge sa cantareasca pana la 7-12 kilograme. Pisicutele sunt ceva mai micute cantarind cu 2-3 kilograme mai putin decat masculii.

3. Pisica American Shorthair

Această pisică atletică este descendentă din rasa de pisici British Shorthair, dar este mai mare, mai puțin rigidă și mai puternică decât omologul său britanic.

Pisica Shorthair american vine într-o gamă variata de culori și modele și este, de asemenea, o pisică ce are o durată de viață de 15-20 de ani. Pisica Shorthair american se intelege grozav cu copiii și chiar se înțelege bine și cu câinii. Shorthair-ul american este sănătos, blând, si usor de întreținut – îngrijirea nu este o problemă la această rasă, care cântărește în medie între 3.6Kg și 7Kg, motanii fiind semnificativ mai mari.

4. Pisica Siameza

Nu lăsați pisicutele rele din filmul Aristocats să vă strice parerea despre aceasta felina frumoasa. Da, ele pot fi verbal exigente în a-și dori atenție, dar sunt și pisici foarte iubitoare, sociale și afectuoase.

Pisica siameza este un animal de companie foarte potrivit pentru familii si extrem de indulgenta cu copiii mici. Le va tolera libertatea (a nu se confunda cu tratamente rele) insa nu o vor accepta la oamenii maturi. Cand se satura de acest lucru, pur si simplu va deveni indisponibila. Majoritatea pisicilor siameze vor invața sa-si ascunda ghearele pentru a nu rani copiii.

Siamezul vine într-o serie de culori, dar punctele – peticele întunecate de pe față, urechi, labute și coada – sunt parte integrantă a rasei.

5. Pisica Persana

Toată lumea cunoaște pisica persană. Renumita pentru blana lunga, matasoasa, cu ochii expresivi si cu fata stralucita, persanul este si una dintre cele mai vechi rase de pisici. Calm și dulce afectiv, această pisică iubește mediul obișnuit și linistit (ceea ce înseamnă că probabil nu este cea mai bună pisică pentru familiile cu copii mici sau animale de companie). Pisicile Persane sunt pisici de interior; cel mai bine este să tineti această rasă exclusiv în casă. Persana are nevoie de băi regulate și îngrijire zilnică, deoarece blana sa este prea lunga pentru a se putea îngriji singura și este predispusa la năpârlire. Pentru crescătorii de pisici persane, îngrijirea este doar una dintre multele plăceri de a detine o astfel de pisică ca și companie.

6. Pisica Exotic Shorthair

Asemanatoare cu pisica Persana, pisica din rasa Exotic Shorthair este jucausa, inteligenta si usor de intretinut. Se ataseaza foarte mult de stapani, pe care ii venereaza si cu care adora sa isi petreaca timpul.

Exotic Shorthair are capul rotund, masiv, nasul scurt, urechile rotunde si mici, iar ochii au o culoare stralucitoare. Picioarele sunt scurte, groase si puternice.

Corpul acestei pisici este acoperit cu o blana de diferite culori si modele, de la negru si alb, pana la crem si lila.

Pisicii din rasa Exotic Shorthair ii place sa isi urmeze stapanii prin toata casa, chiar si la dus. Daca nu i se acorda atentia pe care o doreste, aceasta pisica devine foarte galagioasa.

Pisica din rasa Exotic Shorthair este ideala ca animal de companie pentru orice familie care iubeste aceste feline si care isi doreste o pisica usor de intretinut, jucausa si inteligenta. Aceasta pisica se adapteaza usor oricarui mediu si se intelega bine si cu copiii. De asemenea, pot creste si alaturi de caini care sunt prietenosi cu pisicile.

7. Pisica Maine Coon

Pisica Maine Coon este originara din statul Maine, S.U.A. Fiind una dintre cele mai vechi rase de pisici din istoria Statelor Unite a devenit pisica oficiala a statului Maine.

Pisica Maine Coon este una dintre cele mai mari pisici din lume. Depaseste deseori greutatea de 10kg. Unii masculi pot avea chiar si 14 kg. Corpul este musculos si puternic, iar gatul este lung.

Coada este lunga si pufoasa. Blana este de asemenea lunga si stufoasa. Picioarele puternice sunt adaptate la mersul prin zapada. Intre degete se pot observa smocuri de par care le protejeaza.

Ochii mari pot avea mai multe culori. Se pot intalni si exemplare ceacare (cu un ochi de o culoare si un ochi de alta culoare). Urechile se termina cu niste ciufuri de par numite „varfuri de linx”. Masculii sunt mai mari decat femelele.Diferenta este de aproximativ 3 kg. Inaltimea poate varia intre 25 si 40 de cm. Pisica Maine Coon poate atinge lungimea de 1.2 m.

Pot fi intalnite in diferite culori. Cele mai populare sunt Orange Maine Coon, Blue Maine Coon si White Maine Coon. Maine Coon este o pisica inteligenta, activa, iubitoare si jucausa. Este alegerea perfecta pentru familiile care isi doresc un animal de companie afectuos.

Este activa atat ziua cat si pe timpul noptii. Se spune ca pisica miane Coon are nevoie de mult timp pentru a se obisnui cu un nou camin. Perioada de acomodare poate dura pana la cateva luni. In aceasta perioada pisica inspecteaza si se acomodeaza cu imprejurimile dupa care isi surprinde stapanii cu afectiunea si personalitatea ei unica. Ii place sa se implice in toate activitatile casei.

8. Pisica Orientală

Înrudita cu pisica siameza, această pisică are urechi mari și o personalitate curioasă. Pisica orientala este inteligenta si sociala si se va atasa profund de stapanul sau. Pisica poate fi un companion loial și jucăuș. Corpul ei elegant este mult mai muscular decât ar părea. Poate fi destul de vocala și exigenta – o pisică foarte asemănătoare cu câinele din acest punct de vedere. De fapt, aceste pisici se joacă bine cu alte animale de companie și sunt prietenoase cu copii.

Cu o greutate medie a adulților de 2.5Kg până la 3.5Kg, pisica orientală are o durată medie de viață de aproximativ 15 ani, deși poate fi afectată de probleme dentare și este predispusă la o boală ereditară a ficatului și a rinichilor numită amiloidoză.

9. Pisica Sphynx

Sfinxul sau pisica fără păr, de fapt aceasta pisica nu este complet lipsita de păr – de fapt, are corpul acoperit cu un puf fin ca de piersică, ceea ce o face foarte sensibila la soare. Această sensibilitate este, de asemenea, motivul pentru care sphynxul trebuie considerat doar o pisică de interior. Este calda la atingere, drăguța, energica și afectiva. Sphynx-ul se va ghemui chiar și sub plapuma cu tine. Cu urechile mari și cu o curiozitate deosebită, sphynx-ul este un plus de distractie pentru orice familie, indiferent dacă aveți copii sau chiar alte animale de companie.

Pisica Sphynx cântărește între 3.6 și 7Kg, dar creșterea în greutate poate fi o problemă serioasă dacă nu este monitorizată.

10. Pisica Abisiniana

Trăsătura distinctivă a acestei pisici o constituie blana multicoloră, în care fiecare fir are o bandă de culoare închisă la rădăcină, urmată de o bandă luminoasă la mijloc şi încă una întunecată în vârf. Pisica abisiniană este o felină de talie medie, cu muşchi bine dezvoltaţi şi mers graţios care, alături de ochii migdalaţi verzi sau de un galben strălucitor îi conferă un aer regal.

Pisica din rasa abisiniană este afectuoasă şi inteligentă, orientată spre oameni, extrem de activă. Îi place interacţiunea şi să se joace, vârând să fie prezentă la fiecare activitate pe care o desfăşoară stăpânul. Din cauza energiei sale debordante, pisica abisiniană nu este potrivită pentru persoanele vârstince. Relaţionează bine cu adulţi sau cu copii mai mari. Se ataşează foarte repede de oameni şi le preferă compania, simţindu-se singure dacă sunt lăsate în casă perioade îndelungată.