Top 10 jocuri care te vor ține ocupat cât timp ești izolat la domiciliu

În contextul epidemiei cu noul Coronavirus (COVID-19) si a recomandării de către autoritati de a sta in casă cât mai mult posibil, iata o lista cu top 10 jocuri care te vor tine ocupat:

1. The Elder Scrolls V: Skyrim

Este al cincilea joc din serie, iar majoritatea gamerilor sunt de acord că este cel mai bun RPG care există.

2. Mass Effect 2

Jocul a apărut la doi ani de la primul Mass Effect. Aici, coloniile umane sunt atacate, coloniștii lor dispărând fără urmă.

3. The Witcher 3: Wild Hunt

Partea a treia din seria de jocuri aduce și mai multe mistere pe care trebuie să le dezlegi și creaturi pe care să le ucizi.

4. The Last Of Us

The Last Of Us a devenit unul din cele mai bine vândute jocuri de Playstation 3, cu peste 1,3 milioane de exemplare vândute în prima săptămână de la lansare.

5. God of War

Jocul a avut un succes extraordinar. În prima lună de la lansare a reușit să vândă peste cinci milioane de copii.

6. Far Cry 5

Far Cry 5 vine cu o poveste foarte similară cu titlurile precedente, iar în mijlocul acțiunii se află un personaj negativ fascinant, fanatic, puțin nebun, dar cu o groază de oameni în jurul său. Acesta conduce prin teamă și opresiune, dar sunt mulți în jurul său care sunt dispuși să-și sacrifice viața pentru el. Dacă în titlurile precedente aveam peisaje exotice, de această dată acțiunea are loc în Statele Unite, în statul Montana, mai precis. Regiunea se numește „Hope County”, un nume simbolic pentru povestea noastră.

7. Overwatch

Unul dintre numeroasele jocuri care a ieșit de nicăieri și a dominat complet competiția. A devenit rapid unul dintre cele mai populare jocuri din categoria hero shooters.

8. Grand Theft Auto V

Este al cincilea joc din seria GTA și a ajuns să fie cel mai profitabil produs de divertisment din toate timpurile.

9. Assassin’s Creed Odyssey

Punând un accent mai mare pe elementeul role-play decât celelalte unsprezece titluri majore din serie, Odyssey își plasează jucătorii în anul 431 Înaintea Erei Noastre și ne pune în față o versiune fictivă a războiului dintre Atena și Sparta. Jucătorul poate alege sexul personajului, are posibilitatea să aleagă opțiuni diverse în quest-uri care îl vor duce către finaluri diferite, are la dispoziție un sistem de abilități pe care-l poate dezvolta după bunul plac și trebuie să aibă grijă de reputație. Alte elemente noi sunt sistemul de lovituri speciale introdus în Origins și luptele navale.

10. Forza Horizon 4

Au fost vremuri cand pentru toata lumea jocul cu masini pe PC avea un singur nume: Need for Speed. In timp ce EA a ingropat NFS alaturi de Medal of Honor, C&C sau Dead Space, Microsoft a adus seria Forza pe PC. Anul acesta cel de-al 4-lea titlu din serie a ajuns cu viteza maxima instalat pe calculatoarele tuturor iubitorilor de jocuri cu masini de tip arcade. FH4 este un joc open-world in care vei putea conduce aproape 450 de modele de la autovehicule incepand de la masini clasice precum Lancia Delta HF Integrale EVO pana la Bugatti Chiron. Cu o grafica de zile mari, un control foarte bun, 4 anotimpuri care pot fi schimbate in mod dinamic, Forza Horizon 4 este la ora actuala cel mai bun joc cu masini de tip arcade.