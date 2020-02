Odată cu avansarea tehnologiilor, atât în ceea ce privește filmarea scenelor de acțiune, cât și a televizoarelor, am început să vedem din ce în ce mai multe seriale de acțiune. Popularitatea continuă a platformelor precum Netflix si HBO Go au dus la crearea de conținut TV mai bun ca niciodată.

Iată topul B1.ro a celor mai de bune seriale de actiune realizate de pana acum.

1. Prison Break (2005 – 2017)

Michael Scofield (Wentworth Miller) își tatuează pe corp planul închisorii Fox River, unde este închis, aparent pe nedrept, fratele lui. Acesta pune la cale un jaf doar pentru a ajunge în interiorul pușcăriei și a-l elibera pe acesta. Michael Scofield este dispus să facă orice ca să își scoată fratele din închisoare.

2. Game of Thrones (2011 - 2019)

Nouă familii luptă pentru controlul asupra ținuturilor mitice ale Westeros, în timp ce un inamic antic se întoarce după ce a rămas latent timp de mii de ani.

Episodul final din Game of Thrones a doborât toate recordurile de audiență HBO, fiind urmărit de 19,3 milioane de spectatori într-o singură seară. Serialul a câștigat 1 Glob de Aur, alte 372 de victorii și 595 de nominalizări.

3. The Punisher (2017 – 2019)

The Punisher îl are în rolul principal pe Jon Bernthal, cel care interpretează rolul lui Frank Castle. Un fost ofițer din Marina Americană decide să se stabilească în New York pentru a se răzbuna pe cei responsabili de moartea familiei sale. Frank descoperă imediat că în spatele nefericitei sale drame stă de fapt o întreagă conspirație și se vede obligat să acționeze. The Punisher este un serial încărcat de acțiune, iar subiectul său pare ușor diferit de obișnuitele seriale Marvel, care rulează pe Netflix sau în altă parte.

4. La Casa De Papel (2017-prezent)

Un om misterios, care se numește El Profesor („Profesorul”), planifică cea mai mare lovitură dată vreodată. Pentru a realiza planul ambițios, recrutează o bandă de opt persoane cu anumite abilități care nu au nimic de pierdut. Scopul este acela de a intra în Monetăria Regală a Spaniei, astfel încât să poată tipări 2,4 miliarde de euro. Pentru a face acest lucru, au nevoie de unsprezece zile de izolare, timp în care vor trebui să se ocupe de șaizeci și șapte de ostatici și de forțele de elită ale Poliției. În partea a 3-a, banda se reunește pentru a salva un membru capturat, de data aceasta ținta fiind Banca Națională a Spaniei.

5. Peaky Blinders (2013 - prezent)

Peaky Blinders este o familiei de gangsteri din Birmingham, Anglia din 1919, la câteva luni după sfârșitul primului război mondial din noiembrie 1918. Povestea se bazează pe banda Peaky Blinders și pe șeful lor ambițios și foarte viclean, Tommy Shelby (interpretat de Cillian Murphy). Banda intră în atenția inspectorului-șef principal Chester Campbell (jucat de Sam Neill), un detectiv din Irlanda regală, trimis de Winston Churchill din Belfast, unde fusese trimis să „curețe” orașul de Armata Republicană Irlandeză (IRA), comuniști, bande și criminali de drept comun. Winston Churchill (jucat de Andy Nyman în seria 1 și Richard McCabe în seria 2) este însărcinat cu suprimarea tulburărilor și revoltelor din Birmingham și cu recuperarea unui transport de arme furate care urma să fie expediat în Libia. Sezonul se încheie la 3 decembrie 1919 - Black Star Day, evenimentul în care Peaky Blinders intenționează să preia agențiile de pariuri ale lui Billy Kimber la Worcester Racecourse.

6. Narcos (2015 – 2017)

Narcos este un serial polițist american, creat și produs de Chris Brancato, Carlo Bernard și Doug Miro. Filmările și acțiunea au loc în Columbia. Primul sezon spune povestea magnatului de droguri Pablo Escobar, care a devenit miliardar datorită producției și distribuției de cocaină, dar se concentrează și pe interacțiunile lui Escobar cu alți magnați de droguri, agenți ai DEA (Drug Enforcement Administration), și alte entități opozante. Sezonul trei începe după moartea lui Escobar și continuă în prim plan cu DEA, în timp ce aceștia se luptă împotriva infamului Cartel Cali.

Sezonul 1, format din 10 episoade, a fost difuzat prima oară pe 28 august 2015, exclusiv pe Netflix. Serialul a fost reînnoit pentru un al doilea sezon, care a avut premiera pe 2 septembrie 2016, cu alte 10 episoade. Pe 6 septembrie 2016, Netflix a reînnoit serialul pentru un al treilea și al patrulea sezon. Al treilea sezon a avut premiera pe 1 septembrie 2017.

7. Vikings (2013 - prezent)

Vikings este un serial de televiziune istoric dramatic, scris și creat de Michael Hirst pentru postul de televiziune History. Serialul a avut premiera în data de 3 martie 2013 în Statele Unite și Canada. Filmat în Irlanda, Vikings este inspirat din povestirile despre vikingul Ragnar Lodbrok, unul dintre cei mai cunoscuți eroi norvegieni și binecunoscut ca și asupritorul Franței și al Angliei. Serialul îl portretizează pe Ragnar în postura unui fermier viking care militează asupra primelor raiduri în Anglia, un loc necunoscut încă pentru vikingi, cu ajutorul unor prieteni războinici, a fratelui său Rollo, și a soției sale Lagertha. În data de 5 aprilie 2013, postul de televiziune History a reînnoit serialul Vikings pentru al doilea sezon de zece episoade.

O co-producție irlandeză-canadiană, serialul Vikings a fost creat și produs de Octagon Films și Take 5 Productions. Michael Hirst, Morgan O'Sullivan, John Weber, Sherry Marsh, Alan Gasmer, James Flynn și Sheila Hockin sunt creditați ca producători executivi. Bugetul primului sezon a fost raportat la 40 de milioane de dolari. Filmările pentru serial au început în iulie 2012 la studiourile Ashford din Irlanda, locație aleasă pentru avantajele taxelor. Pe data de 16 august 2012, scenele de pe barcă au fost filmate la Lugalla, în inima munților Wicklow. 70 la sută din primul sezon a fost filmat afară, și nu în studio. Câteva scene de fundal au fost făcute în Norvegia.

8. Daredevil (2015 - prezent)

Daredevil este unul dintre cele mai populare personaje din benzile desenate Marvel, transformate ulterior într-un univers cinematografic fascinant. După numeroase adaptări pe marile si micile ecrane, în 2015 a fost lansat serialul de acțiune Daredevil, creat și difuzat de Netflix.

În copilărie, Matt Murdock (Charlie Cox) a fost orbit de o deversare chimică, în urma unui accident nefericit. În loc să-l limiteze, acest incident i-a oferit simțuri supraomenești care i-au permis să vadă lumea într-un mod unic, special. Acum, Matt folosește aceste puteri pentru a face dreptate, nu numai ca avocat în propria firmă de avocatură, ci și ca supererou în timpul nopții. Astfel, Matt devine Daredevil, eroul care curăță străzile din Hell’s Kitchen de infractori și alte personaje malefice.

9. Gotham (2014 - 2019)

Gotham este un serial de televiziune american polițist de acțiune dezvoltat de Bruno Heller. Este bazat pe personaje DC Comics din franciza Batman, în primul rând Detectivul James Gordon și Bruce Wayne. În serial apare Ben McKenzie ca tânărul Gordon. Heller este producător executiv alături de Danny Cannon, cel care a regizat episodul pilot. Gotham a primit undă-verde din partea companiei Fox la 5 mai 2014 și a avut premiera la 22 septembrie 2014.

Așa cum a fost inițial conceput, serialul prezintă întâmplări de la începutul carierei lui Gordon în cadrul departamentului de poliție al orașului Gotham. Ideea a evoluat de la a-l include pe tânărul Bruce Wayne în serial până la a prezenta poveștile originale ale câtorva adversari ai lui Batman, printre care Pinguinul, Riddler, Femeia Pisică, Joker, Poison Ivy, Scarecrow, Hugo Strange, Harvey Dent, Mr. Freeze și Victor Zsasz. Primul sezon este format din șaisprezece episoade.

10. Homeland (2011 – 2020)

Serialul o are în prim-plan pe Carrie Mathison (Claire Danes), o agentă C.I.A. cu tulburări de personalitate, care începe să suspecteze că Nicholas Brody (Damian Lewis), un pușcaș marin ținut captiv de Al-Qaeda, a fost întors împotriva Statelor Unite ale Americii. Cu ritmul alert şi cu un subiect sensibil, Homeland iese în evidență și prin dilemele morale pe care le propune, iar profunzimea personajelor reprezintă un punct de atracție pentru public și pentru critici.