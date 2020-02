Top 10 seriale de comedie

Gama de comedii din televiziune este extrem de largă, unele având mai mult succes decat altele, tocmai de aceea existând variate topuri în ceea ce privește un clasament al celor mai apreciate.

Iatâ topul B1.ro a celor mai de succes seriale care sigur te vor binedispune:

1. Friends (1994 – 2004)

Este considerat unul dintre cele mai iubite și vizionate seriale din lume, fiind difuzat în sute de țări. Serialul creat de David Crane urmărește povestea a șase prieteni (Monica, Chandler, Rachel, Joey, Ross și Phoebe) care au de înfruntat greutățile ce apar în muncă, viață și iubire, în lumea dură a Manhattan-ului. Fiecare are o personalitate unică, iar poveștile amuzante prin care trec te fac să iubești fiecare personaj în parte. Ultimul episod al serialului a fost unul dintre cele mai urmărite, iar protagoniștii au fost cel mai bine plătiți actori din istoria televiziunii la momentul respectiv: 1 milion de dolari pe episod. Friends poate fi vizionat pe Netflix.

2. The Big Bang Theory (2007 – 2019)

The Big Bang Theory (în română Teoria Big Bang) este un sitcom american, creat și regizat de Chuck Lorre și Bill Prady, ce a avut premiera pe CBS pe 24 septembrie 2007. În România serialul este difuzat în prezent de Comedy Central România, însă a mai putut fi urmărit și în trecut pe PRO X/Sport.ro.

În serial sunt prezenți doi bărbați, de 25 de ani, angajati ai Institutului de Tehnologie din California, unul un fizician experimental (Leonard Hofstadter), iar celălalt un fizician teoretician (Sheldon Cooper), care locuiesc vizavi de o chelneriță blondă atractivă cu aspirații de vedetă (Penny).

Pentru crearea situațiilor comice, inteligența lui Leonard și Sheldon este contrastată cu abilitățile sociale și bunul simț al lui (Penny). Alți doi prieteni, la fel de tocilari ca ei, Howard Wolowitz și Rajesh Koothrappali, sunt, de asemenea, personaje principale. Serialul este produs de Warner Bros. Television și Chuck Lorre Productions.

3. Modern Family (2009 – prezent)

Modern Family este un sitcom de familie american creat de Christopher Lloyd și Steven Levitan pentru American Broadcasting Company (ABC). În primul rând difuzat pe 23 septembrie 2009, spectacolul urmează viața lui Jay Pritchett și a familiei sale, toți locuind în suburbiile Los Angeles. Familia Pritchett include cea de-a doua soție, fiul și fiul ei din prima sa căsătorie, precum și cei doi copii adulți și soții și copiii lor.

Modern Family se învârte în jurul a trei tipuri diferite de familii (nucleare, pas-aceleași persoane de același sex) care trăiesc în zona Los Angeles, care sunt interconectate prin Jay Pritchett și copiii lui, Claire Dunphy (Pritchett) și Mitchell Pritchett. Patriarhul Jay este recăsătorit pentru o femeie mult mai tânără, Gloria Delgado Pritchett (Ramirez), o femeie pasională cu care are un tânăr fiu, Fulgencio Joseph "Joe" Pritchett și un fiu din căsătoria anterioară a lui Gloria, Manuel "Manny" Delgado.

Fata lui Jay, Claire, a fost un homemaker, dar sa întors în lumea afacerilor. Acum este directorul executiv al afacerii anterioare a tatălui său, Closets și Blinds ale lui Pritchett. Ea este căsătorită cu Phil Dunphy, un agent imobiliar și un "tată rece". Au trei copii: Haley Dunphy, o fată adolescentă stereotipică; Alex Dunphy, un copil groaznic, inteligent; și Luke Dunphy, singurul fiu care a fost învins.

Jay, fiul avocatului Mitchell și soțul său, Cameron Tucker, au o fiică adoptată, Lily Tucker-Pritchett. După cum sugerează și numele, această familie reprezintă o familie modernă, iar episoadele se bazează pe situații pe care multe familii le întâlnesc în viața reală.

4. New Girl (2011 – 2018)

Creat de Elizabeth Meriwether, New Girl este un serial despre viața nebună a lui Jess (Zooey Deschanel). Sitcomul s-a bucurat de un succes neașteptat în Statele Unite, detaliu care i-a obligat de producătorii executivi să-l prelungească. Vreme de 146 de episoade se râde copios alături de Jess și prietenii săi într-un serial ale cărui episoade nu depășesc 24 de minute. Jess Day este o învățătoare de aproape 30 de ani, foarte simpatică, dar care nu prea are noroc în dragoste. După ultima relație eșuată, aceasta se mută împreună cu 3 băieți. De aici încolo încep provocările.

5. American Housewife (2016 – prezent)

American Housewife a fost lansat în 2016 și prezintă viața unei familii cu 3 copii, povestită de Katie, mama, într-un stil amuzant, ironic și în același timp educativ. Katie și soțul ei s-au mutat într-un oraș plin de oameni bogați și pasionați de sănătate. În timp ce toate mamele fac sport, mănâncă sănătos și fac voluntariat pentru școală, Katie este cea care face notă discordantă: mănâncă orice, refuză mișcarea și se îngrozește când vede smoothie-uri verzi.

6. How I Met Your Mother (2005–2014)

Cum am cunoscut-o pe mama voastră (engleză: How I Met Your Mother) este un sitcom american care a rulat pe canalul american CBS inte 19 septembrie 2005 si 31 martie 2014 . A fost creat de Craig Thomas și Carter Bays, care au fost și producători executivi ai serialului și au scris scenariul multor episoade.

Stabilit în Manhattan, serialul urmărește viața socială și romantică a lui Ted Mosby (interpretat de Josh Radnor) și a prietenilor săi Marshall Eriksen (Jason Segel), Robin Scherbatsky (Cobie Smulders), Lily Aldrin (Alyson Hannigan) și Barney Stinson (Neil Patrick Harris). La începutul episoadelor, personajul principal, Ted, voce interpretată de Bob Saget, deși nu apare, le povestește celor doi copii ai săi, în anul 2030, evenimentele care au dus la întâlnirea sa cu mama lor.

Cunoscut pentru structura și umorul său excentric, serialul a avut un mare succes, primind recenzii majoritar pozitive. A fost nominalizat de 24 de ori la Premiile Emmy, câștigând 7. În 2010, Alyson Hannigan a câștigat People's Choice Award pentru cea mai favorită actriță de comedie și Neil Patrick Harris a câștigat același premiu pentru actorul favorit dintr-un serial TV.

7. Two and a Half Men (2003–2015)

Doi bărbați și jumătate (engleză: Two and a Half Men) este un sitcom American, ce a avut premiera pe CBS pe 22 septembrie 2003. Serialul se centrează asupra unui bărbat numit Charlie, al cărui stil de viață este întrerupt când fratele său Alan (care tocmai divorțase de soția lui) se mută cu el, împreună cu băiatul său, Jake. Personajele principale sunt interpretate de Charlie Sheen, Jon Cryer și Angus T. Jones.

În februarie 2011, CBS și Warner Bros. au decis să încheie producția pentru restul celui de-al optulea sezon după ce Sheen a intrat în reabilitarea medicamentelor și a făcut „comentarii disprețuitoare” despre creatorul și producătorul executiv al seriei Chuck Lorre. Contractul lui Sheen a fost reziliat în luna următoare și i s-a confirmat că nu va reveni la serie. Ashton Kutcher a fost angajat pentru a-l înlocui în sezonul următor în rolul lui Walden Schmidt, un miliardar care cumpără casa lui Charlie după moartea sa.

8. The Last Man on Earth (2015 – 2018)

În urma unor epidemii, toți oamenii de pe Pământ mor, cu excepția unui bărbat care supraviețuiește și pornește în căutarea altor supraviețuitori. Străbate orașe întregi din Statele Unite și lasă semne pe unde merge şi nu găseşte suflet de om. Magazinele sunt pline cu produse, are mâncare, case în care să doarmă etc. Atmosfera e încremenită, doar că la un moment dat începe să întâlnească alți oameni. Astfel încep să iasă la iveală diverse lucruri…

9. Seinfeld (1989 – 1998)

Creat de Larry David și Jerry Seinfeld, serialul este cunoscut drept “serialul despre nimic”. Jerry Seinfeld se joacă pe el însuși, un comediant din New York. Premisa acestui sitcom este că Jerry și prietenii săi trec prin viața de zi cu zi, discutând despre diverse situații ciudate, la care ne putem raporta cu toții. Personalitățile excentrice ale personajelor care alcătuiesc cercul social al lui Jerry contribuie la distracție. Câștigător a trei premii Globul de Aur, Seinfeld a rămas unul dintre cele mai populare seriale de comedie. Chiar dacă nu a avut un succes imediat, popularitatea sa a crescut treptat, iar ultimul episod al serialului se află pe locul 3 în topul celor mai vizionate finaluri de serial din istoria televiziunii.

10. Arrested Development (2003 – prezent)

Realizat în stilul mockumentary, cu un narator, fotografii și filmări din arhivă, Arrested Development este un serial de mare succes despre o familie bogată, dar disfuncțională, care și-a pierdut puterea financiară. Cu dialoguri inteligente, situații amuzante și personaje atent construite, Arrested Development se regăsește în top 100 Cele mai bune seriale al revistei Time. În plus, serialul a câștigat 6 premii Emmy, un Glob De Aur, dar mai ales aprecierea criticilor și a publicului deopotrivă.