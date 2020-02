Astăzi există un număr foarte mare de cele mai bune diete de slăbit din lume, diete ușoare de slăbit care au fost testate de multe persoane și dau rezultate excelente!

Noi le-am analizat și am selectat cele mai eficiente 15 de diete, care funcționează 100%! Cu puțină răbdare, kilogramele vor începe să se topească!

1. Dieta „Modelelor”

Această metodă este destul de complicată, dar foarte eficientă, având două opțiuni. Prima versiune a dietei durează doar 3 zile, timp în care puteți pierde nu mai mult de 4 kilograme. Dieta constă din:

Mic dejun – ou fiert moale;

Al doilea mic dejun (2,5 ore după primul) – ceai neîndulcit și 125 gr. brânză de vaci degresată;

Prânz (de asemenea, după 2,5 ore) – ceai neîndulcit și 125 gr. brânză de vaci degresată;

Fără cină! În timpul zilei, trebuie să beți minim un litru și jumătate de apă plată.

A doua versiune a dietei pentru modele este de a limita strict cantitatea caloriilor – maximum 1000 pe zi. Dacă respectați această regulă, atunci puteți pierde de la 2 la 6 kilograme pe săptămână. Pe lângă faptul că numărați caloriile, trebuie să beți multe lichide – ceaiul verde și apa ajută la curățarea corpului uman. Iată un exemplu de meniu:

Mic dejun : 30 g cașcaval, o felie de pâine de secară, ceai verde neîndulcit;

: 30 g cașcaval, o felie de pâine de secară, ceai verde neîndulcit; Prânz : fasole fiartă, o felie de pâine de secară, 200 g brânză de vaci degresată, ceai neîndulcit;

: fasole fiartă, o felie de pâine de secară, 200 g brânză de vaci degresată, ceai neîndulcit; Cina: 100 g piept de pui la abur, 1 castravete și 1 roșie, ceai verde neîndulcit.

Rețineți că ambele opțiuni ale acestei diete interzic zahărul sub orice formă.

2. Dieta Cu Suc Verde

Metoda de slăbire bazată pe sucuri din legume și fructe verzi este foarte populară printre următoarele vedete: Jennifer Lopez, Victoria Beckham, Gwyneth Paltrow, Gwen Stefani etc.

Practic, această băutură este făcută din varză, mărar, pătrunjel, țelină, spanac, mere și alte fructe și legume exclusiv verzi. Potrivit nutriționiștilor, astfel de băuturi și mâncăruri sunt bogate în acid folic, antioxidanți și vitamina C.

În general, sucul verde elimină bine toxinele, îmbunătățește tractul gastro-intestinal și metabolismul. În timpul zilei mai puteți mânca struguri, mere, kiwi sau câteva nuci.

O astfel de dietă poate fi urmată de la 3 zile până la o săptămână și face parte din dietele rapide de slăbit, cu -1 kg pe zi.

3. Dieta BALERINA - 1 Kg pe zi - cea mai nebună dietă!

Silueta balerinelor este permanent invidiată, multe dintre noi intrebându-ne cum de reusesc să aiba o talie atât de subțire, picioare perfecte fără urmă de celulita si brațe atat de delicate.

Vrei să slăbesti un kilogram pe zi si să scapi de kilogramele supărătoare in plus? Urmează timp de maxim două săptămâni pe an dieta balerina si bucură-te apoi de rezultate. Iată ce si cum trebuie sa mănânci:

Ora 08.00 – o cafea mare, fără zahar sau lapte;

Ora 10.00 – 2 ouă fierte, cu sare, fără pâine;

Ora 12.00 – un pahar cu suc de rosii (preferabil preparat in casă, și nu din comert);

Ora 14.00 – 100g de carne la grătar (pui, pește sau curcan) și o felie de pâine integrală;

Ora 16.00 – un măr;

Ora 18.00 – 100g brânză de capră, oaie sau vacă.

Pentru ca dieta sa dea rezultate, tine cont si de următoarele sfaturi:

- bea apă plata cu lamâie, întrucat aceasta ajută in procesul de detoxifiere din această cura;

- mănâncă la ore fixe si alege-le astfel încat să le poti respecta în fiecare zi;

- dacă ai variatii ale glicemiei, te ia cu ameteala, transpiri rece și ai stare de leșin, consuma 1-2 cuburi de zahăr brun cu o jumătate de litru de apa.

ATENȚIE!

Dieta balerina nu este recomandată celor cu suferințe renale, anemie sau avitaminoze! Inainte de a incepe acest regim alimentar și chiar în timpul lui, vorbeste cu medicul tău si cere-i părerea. În functie de ceea ce îți spune, continuă sau nu cu restricțiile alimentare.

4. Dieta Keto



Dacă doriți să slăbiți rapid, această dietă, pe care cercetătorii au conceput-o pentru a ajuta controlul epilepsiei la copii, a devenit o modalitate populară de a slabi. Dar nu există o cercetare definitivă care să demonstreze că Keto este sigură și eficace pe termen lung. Ceea ce știm este că această dietă bogată în grăsimi, moderată, cu un nivel ridicat de carbohidrați are reputația de a fi provocatoare, mai ales dacă o faci fără supraveghere medicală. Atenție: când renunți la plan, s-ar putea să recuperezi toată greutatea pe care ai pierdut-o. Mulți vorbesc despre beneficiile acestei diete în ceea ce privește sănătatea (pentru combaterea diabetului de tip 2, anumite tipuri de cancer, boala Alzheimer și multe altele), alții spun că lipsesc studiile randomizate, controlate pe termen lung la om. „Deși ar trebui să mănânci foarte mult spanac și varză când ții keto, oamenii în general mănâncă slănină și ouă”, spun unele dintre comentariile despre această dietă.

5. Dieta DANEZĂ

Dieta daneză, cunoscută şi sub numele de dieta Copenhaga sau Royal Danish Hospital Diet, este una dintre cele mai controversate diete de slăbit. Şi asta pentru că este extrem de strictă şi severă pe termen scurt, organismul putând fi afectat din această cauză pe termen lung. Dieta daneză, care promite o pierdere de 13 până la 22 kg în doar 13 zile, este, din start, indicată doar celor care mănâncă cantităţi mari de colesterol şi alimente bogate în proteine. Nu este recomandată sub nici o formă persoanelor care desfăşoară o muncă fizică şi nici celor bolnavi sau care s-au tratat recent de vreo afecţiune. Presupune un consum individual de sub 1.000 de calorii pe zi, ceea ce reprezintă o reducere mare faţă de cele 2.000 şi 2.500 de calorii recomandate pentru femei şi respectiv bărbaţi.

6. Dieta mediteraneană

Dieta mediteraneană este o dietă caracteristică zonei mediteraneene, bazată pe consumul de legume, zarzavaturi, fructe proaspete sau uscate, pește, ulei de măsline, vin în cantități moderate și care, conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), este o dietă sănătoasă și de calitate. Pe 16 noiembrie 2010, UNESCO a trecut acest tip de dietă în lista patrimoniului cultural mondial nematerial.

Beneficiile dietei mediteraneene asupra sănătății umane au fost dovedite de nenumărate ori, de-a lungul timpului, de către oamenii de știință. Dieta are un aport benefic în evitarea bolilor cardiovasculare, a celor metabolice și endocrine, a bolilor digestive și în prevenirea apariției tumorilor. Aceste beneficii sunt datorate consumului de pește, în special cel gras, bogat în acizi grași omega 3, al uleiului de măsline care duce la scăderea colesterolului în sânge, al oțetului și al vinului , mai ales al celui negru, care este bogat în antioxidanți, dar care din cauza nocivității alcoolului trebuie consumat cu moderație și doar în timpul mesei.

Monica Dinu, câștigătoare a premiului Gianvincenzo Barba al Societății Italiene de Nutriție Umană, susține că această dietă este universal recunoscută drept optimă pentru sănătate.

7. Dieta Jenny Craig

Acest regim alimentar ne ajută să mâncăm sănătos, echilibrat și să facem combinațiile potrivite. Vom invata ca putem sa mancam tot ceea ce ne dorim, trebuie doar să respectăm portiile mici și dese, cu un număr fix de calorii (seamănă cu Dieta Medifast).

Nu trebuie sa ne ingrijoram ca nu vom avea suficientă energie și nici ca ne vom ingrasa după. Trebuie doar sa invatam sa transformăm aceste principii alimentare într-un stil de viata.

Pentru fiecare individ în parte aceasta dieta se personalizează tinand cont de: varsta, sex, greutate de pornire, obiceiuri culinare, alimente preferate, nivel de sedentarism și grad de motivare. Astfel numărul caloriilor consumate zilnic de fiecare va fi diferit și va varia între 1200 – 2300 calorii.

Mic dejun: un pahar cu lapte (degresat), un sandwich (făcut din șuncă de pui, o frunza de salata și o felie de cașcaval) și jumătate de grapefruit.

Pranz: tortellini cu branza si spanac (proaspăt sau congelat) si o salata de cruditati.

Cina: carne de pui (făcută pe gratar), legume fierte (proaspete sau congelate) si broccoli.

Gustari: puteți alege între: un măr, popcorn sau 4 linguri de branza (degresata).

8. Dieta 1200 de calorii

La fel cum sugerează și denumirea acestei diete, este un plan alimentar care limitează persoanele la 1200 de calorii zilnic. Există multe variații, iar dieta nu restricționează niciun grup alimentar sau tip de aliment. În timp ce respectarea a 1200 de calorii pe zi ar putea părea posibilă pe termen scurt, rețineți că Ghidul dietetic al USDA pentru americani recomandă ca femeile între 26 și 50 de ani să consume zilnic aproximativ 2.000 de calorii pentru a menține o greutate sănătoasă.

9. Dieta flexitariană sau semi-vegetariană

În timp ce vegetarianul renunță la carne, cel care abordează o dietă flexitariana va permite adăugarea cantităților mici de produse de origine animală, cum ar fi carnea de pasăre, pește etc. Dacă sunteți un iubitor de carne care dorește să ardă caloriile într-un mod echilibrat, această abordare flexibilă este recomandabilă. Prin urmare, ce e de făcut? Mai bine zis ce e permis, din punct de vedere flexitarian vorbind? Fructe, vegetale, legume, proteine din plante, în loc de cele de origine animală, abordarea alimentelor în formă lor naturală, în locul celor procesate, limitarea zahărului adăugat și îndulcitorilor. Datorită acestor reguli simple, focusate pe natural, dietă flexitariană este o alegere populară în rândul celor care vor un stil de viață sănătos. Dacă nu știați, creatorul acestei diete este Dawn Jackson Blatner – dietetician, care s-a gândit că să ajute oamenii să combine inteligent alimentele de origine vegetală cu cele de origine animală.

10. Dieta HAY

Dieta promovează pierderea în greutate evitând combinaţiile de amidon cu proteine, dar şi fructele la aceeaşi masă. Dieta s-a numit în trecut Dieta combinării alimentelor. Regimul Hay a fost creat după principiile doctorului William Howard Hay care au apărut în lucrarea Sănătate prin alimentaţie publicată în anul 1995.

Dr Hay a împărțit alimentele în 3 tipuri: alcaline (legume, leguminoase și unele fructe, nuci, gălbenuș de ou, unt, uleiuri vegetale), care formează un mediu alcalin prin metabolizare; proteine (carne, pește, ouă, lactate, alune, soia), care duc la creșterea acidității în timpul digestiei și asimilării în organism; carbohidrați (pâine, zahăr, făinoase, cereale, fructe dulci) care produc de asemenea compuși acizi în organism, informează 24life.ro

Teoria lui Hay spune că, pentru a contracara efectul acid al proteinelor și carbohidraților asupra organismului, acestea trebuie neapărat combinate cu alimentele neutre alcaline (legume) și niciodată între ele, la aceeași masă!

Grupa A: carne, ouă, pește și crustacee, brânză, iaurt, soia și produse din soia (lapte, tofu), alune de pământ, vin

Grupa B: legume (morcovi, țelină, ridichi și alte rădăcinoase), leguminoase (linte, fasole, năut, mazăre și alte boabe), mirodenii, semințe (dovleac, floarea soarelui), nuci, alune de pădure, fistic etc (cu excepția alunelor de pământ, care sunt în grupa A), vegetale cu frunze (salată, spanac, untișor, rucola, varză, conopidă etc), ulei vegetal (măsline, floarea soarelui, susan etc)

Grupa C: pâine, pesmet, cereale integrale (orez, porumb, grâu etc), făină integrală și fulgi de cereale, amidon, paste, cartofi, zahăr brun, sirop de arțar și agave, miere, fructe dulci (pere coapte, banane, struguri dulci), bere.

11. Dieta Cu Varză

Felul principal al dietei pentru această dietă este varza sub orice formă. La micul dejun, prânz și cină, puteți să măncați o salată de varză făcută din: varză mărunțită, morcovi, ceapă, ulei de măsline și suc de lămâie.Sarea și zahărul, precum și orice alte condimente, sunt excluse. La micul dejun, mai puteți mânca un ou fiert tare. La prânz – pește fiert cu un conținut scăzut de grăsimi sau piept de pui, iar la cină puteți fierbe 100 g de vițel.

În timpul zilei, este permis să beți infuzii din plante, ceai negru și verde, fără zahăr, dar este indicat să excludeți cafeaua. Puteți face tocăniță din varză sau găti supă de legume pe baza ei, fără cartofi, orez și sare.Pentru a face acest lucru, nu trebuie decât să adăugați morcovi tocați, ardei copți, țelină și verdeață, să acoperiți legumele cu apă și să fierbeți totul timp de 30 de minute.

12. Dieta Cu Orez

Este o opțiune dietetică mai dură. Primele trei zile, întregul meniu constă din orez fără mirodenii. Doar puțin sos de soia este permis dacă nu sunteți alergic la acesta. Următoarele trei zile, în dietă puteți adăuga carne de pui la abur, dar la fel – fără niciun condiment, cu excepția sosului de soia într-o cantitate mică. În ultimele trei zile pentru micul dejun, prânz și cină sunt permise doar mere.

Durata acestei diete este de 9 zile, iar scăderea în greutate pornește de la 3 kg.

Activitatea fizică nu este recomandată în acest timp. Mai bine o înlocuiți cu plimbări lungi în aer liber. Este important să nu uitați de cantitatea mare de apă.

13. Dieta Paleo-Vegan („Pegan”)



Fuzionarea dietei populare paleo cu câteva principii vegane a dat ca rezultat dieta „pegan”, care se concentrează pe consumul de multe fructe și legume, alături de nuci și semințe, uleiuri, fără lactate sau gluten și limitarea fasolei și a tot ce înseamnă boabe. Nu este în mod tradițional „vegană”, ceea ce cercetările anterioare au legat de scăderea în greutate și în cazul în care nu mănânci produse de origine animală de niciun fel. Permite o cantitate mică de carne. Deși dieta pegană nu a fost cercetată pentru pierderea în greutate sau alte beneficii, este probabil ca aceasta să va ajute să vă reduceți glicemia și trigliceridele. Cu toate acestea, rămâne o dietă restrictivă, cu multe reguli. S-ar putea să pierdeți în greutate și să va potențați sănătatea temporar, dar este posibil să nu puteți urma acest mod neechilibrat de a mânca pentru totdeauna.

14. Dieta fertilității

Dieta de fertilitate a fost dezvoltată pentru a ajuta femeile care se luptă să rămână însărcinate. A fost dezvoltată de Drs. Jorge Chavarro și Walter Willett de la Harvard T.H. Se bazează pe cercetările din Studiul de Sănătate al Asistenților Medicali, care a inclus 238.000 de asistente de sex feminin și au descoperit că consumul de grăsimi „bune”, cereale integrale și proteine ​​vegetale a ajutat la furnizarea de ovule, potrivit News and World Report. Presupune înlocuirea alimentelor nesănătoase din meniu, cu alimente nutritive, care să ofere maximum de vitamine, fibre și minerale pentru un număr cât mai mic de calorii. Se recomandă evitarea caloriilor care nu aduc niciun beneficiu de vitamine sau minerale organismului. De asemenea, se mai recomandă multe alimente crude sau preparate termic ușor, în timp scurt.

15. Dieta Cu Hrișcă Și Chefir

Una dintre cele mai populare opțiuni de monodietă este cea cu hrișcă și chefir. Turnați un pahar de chefir peste jumătate de pahar de cereale crude, acoperiți bine și lăsați așa peste noapte. În timpul zilei, puteți mânca cât doriți – fără să condimentați, să adăugați sare și sosuri. Hrișca cu chefir se consumă în timpul zilei strict până la orele 18. În plus, trebuie să beți un volum mare de apă sau ceai verde fără zahăr, pentru a nu vă deshidrata. Puteți adăuga până la 150 g fructe uscate în hrișcă.

Rezultatul estimat al acestei diete de slăbit: – 5 kg într-o săptămână.

De obicei, dieta de hrișcă este concepută pentru o săptămână, dar poate fi extinsă și până la 2 săptămâni. Nu recomandăm, însă, să o urmați mai mult de 14 zile, deoarece este prea mult stres pentru organism.