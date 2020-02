În prezent suntem în mijlocul a ceea ce mulți critici numesc „Epoca de Aur” a televiziunii. Creșterea platformelor precum Netflix și HBO Go au condus la mai mult conținut de televiziune ca oricând și la mai multă concurență pentru a avea cele mai bune seriale.

Iată lista B1.ro a celor 20 de seriale TV pe care nu ar trebui sa le ratezi:



1. "Game of Thrones" (2011 - 2019)

Nouă familii luptă pentru controlul asupra ținuturilor mitice ale Westeros, în timp ce un inamic antic se întoarce după ce a rămas latent timp de mii de ani.

Episodul final din Game of Thrones a doborât toate recordurile de audiență HBO, fiind urmărit de 19,3 milioane de spectatori într-o singură seară. Serialul a câștigat 1 Glob de Aur, alte 372 de victorii și 595 de nominalizări. Acesta poate fi vizionat pe platforma HBO GO.

2. "Breaking Bad" (2008 - 2013)

Un profesor de chimie din liceu diagnosticat cu cancer pulmonar inoperabil apelează la fabricarea și vânzarea metamfetaminei pentru a asigura viitorul familiei sale. Serialul a câștigat 2 Globuri de Aur, alte 151 de victorii și 234 de nominalizări. Acesta poate fi vizionat pe platforma Netflix.

3. "The Sopranos" (1999 - 2007)

Serialul prezintă povestea celei mai influente familii care se ocupă cu crimă organizată în New Jersey. Protagonistul este Tony Soprano, care jonglează problemele familiei sale cu cele ale unei „familii” de alt tip – mafia .

The Sopranos a rămas unul dintre mai populare seriale din istoria televiziunii, iar momentan poate fi vizionat pe platforma HBO GO.

4. "Lost" (2004 - 2010)

De-a lungul a șase sezoane, supraviețuitorii unui accedent de avion sunt prinși pe o insulă, încercând să își dea seama ce făceau acolo și ce vor face unii cu alții. Pe lângă faptul că a inspirat un milion de teorii de la fani, dezvoltarea puternică a personajelor a menținut spectatorii să revină pentru mai mult.

5. "The Leftovers" (2014 - 2017)

La trei ani de la dispariția a două procente din populația globală, un grup de oameni dintr-o comunitate mică din New York încearcă să își continue viața în timp ce face față tragediei naturii inexplicabile a evenimentului. Serialul poate fi vizionat pe platforma HBO GO.

6. "Seinfeld" (1989 – 1998)

Câștigător a trei premii Globul de Aur, Seinfeld a rămas unul dintre cele mai vizionate seriale de comedie. Chiar dacă nu a avut un succes imediat, popularitatea sa a crescut treptat, iar ultimul episod al serialului se află pe locul 3 în topul celor mai vizionate finaluri de serial din istoria televiziunii.

7. "Sex and the City" (1998 – 2004)

Acțiunea se desfășoară în New York și urmărește poveștile de viață a patru femei diferite: Carrie, Samantha, Charlotte și Miranda. Sex and the City abordează probleme legate de sex, rolul femeii în societate, relații și prietenie. Serialul poate fi vizionat pe platforma HBO GO.

8. "Desperate Housewives" (2004 – 2012)

În centrul acțiunii se află 4 femei: Bree (femeia clasică, elegantă și gospodină ideală), Susan (o romantică proaspăt divorțată ce visează să întâlnească bărbatul ideal), Lynette (o femeie puternică și de carieră, adeptă a vieții de familie) și Gabrielle (tipul nevestei frumoase, dar ușuratică).Serialul a declanșat o adevărată nebunie încă de la primul episod și a câștigat trei premii la Globul de Aur.

9. "Mad Men" (2007 – 2015)

Serialul urmărește îndeaproape viață competitivă a bărbaților și a femeilor de pe Madison Avenue. Câștigător a cinci premii Globul de Aur, Mad Men explorează Epoca de Aur a publicității, unde toată lumea vinde ceva, dar nimic nu este ceea ce pare. Serialul poate fi vizionat pe platforma HBO GO.

10. "Dexter" (2006 – 2013)

Printre cele mai populare seriale se află și Dexter, care spune povestea unui legist ce lucrează pentru Departamentul de Poliție Metropolitană din Miami, dar care este în același timp și criminal în serie. Dexter ucide doar infractori și criminali care au săvârșit fapte abominabile și pe care legea nu-i poate atinge. Serialul este disponibil pe HBO GO.

11. "Spartacus" (2010 – 2013)

Scenariul are la bază povestea legendarului Spartacus, un gladiator trac care a condus o răscoală împotriva Republicii Romane. Printre elementele de succes se numără scenele de luptă realizate într-un stil deosebit, violența grafică, conținutul sexual și limbajul trivial.

12. "House of Cards" (2013 – 2018)

House of Cards/Culisele puterii se numără printre cele mai bune seriale despre viața politică, având totodată o distribuție de excepție. Serialul ne prezintă un congresman care lucrează împreună soția sa pentru a se răzbuna pe oamenii care l-au trădat. Serialul poate fi vizionat pe platforma Netflix.

13. "The X-Files" (1993 – 2002)

Doi agnți F.B.I., credinciosul Fox Mulder și sceptica Dana Scully, investighează ciudatul și inexplicabilul, în timp ce forțele ascunse lucrează pentru a le împiedica eforturile. Motto-ul serialului “Adevărul este dincolo de noi” a intrat în istoria televiziunii.

14. "M.A.S.H." (1972 – 1983)

Serialul, care este o dramă medicală și comedie neagră, a fost produs în asociere cu 20th Century Fox Television pentru CBS și urmărește viața unei echipe de doctori și a personalului auxiliar staționat la „4077th Mobile Army Surgical Hospital” în Uijeongbu, Coreea de Sud, în timpul războiului din Coreea. Seria a fost produsă după ce încercarea de a filma continuarea cărții originale, M*A*S*H Goes to Maine, a eșuat.

15. "Star Trek: The Next Generation" (1987 – 1994)

Serialul a fost creat la o distanță de 21 de ani după seria originală, iar acțiunea are loc în secolul 24, având un nou echipaj și o nouă navă numită Enterprise. Acesta începe cu celebrele cuvinte ale căpitanului Jean Luc Picard: “Let’s see what’s out there.” (“Să vedem ce se află acolo.”). Câștigător a 18 premii Emmy, serialul a fost numit “Generația de aur” Star Trek datorită popularității pe care a avut-o.

16. "Sherlock" (2010 - prezent)

Poveștile lui Sherlock Holmes au fost redate prin nenumărate medii de când Sir Arthur Conan Doyle și-a publicat pentru prima dată romanele de mister la sfârșitul anilor 1800. Dar întruparea lui Benedict Cumberbatch a detectivului ingenios a captivat milioane de oameni într-un mod în care nici un alt remake nu a mai facut-o până acum. BBC a produs 13 episoade totale de „Sherlock”, cu posibilitatea de a mai urma. Serialul este disponibil pe Netflix.

17. "True Detective" (2014 - prezent)

Personajele principale din primul sezon, detectivii Matthew McConaughey (Rust), Woody Harrelson (Marty) sunt urmăriți de-a lungul a 17 ani în eforturile lor de a captura un criminal în serie care acționa în Louisiana. Întâmplările încep în 1995, când o fostă prostituată (Dora Kelly Lange), este găsită ucisă în mijlocul unui lan de trestie de zahăr lângă Erath, Louisiana. Presupusul criminal este prins și executat de Hart. Serialul este nominalizat pentru 4 Globuri de Aur. Alte 30 de victorii și 82 de nominalizări fiind disponibil pe HBO Go.

18. "In Treatment" (2008-2010)

În tratament este o altă dramă HBO. Acesta se concentrează pe liniile încețoșate dintre viața personală și profesională a unui psiholog de vârstă mijlocie, arătând pe ecran sesiunile de terapie săptămânală ale personajelor. Serialul poate fi vizionat pe HBO GO.

19. "Band of Brothers" (2001) - Miniserie

Această miniserie HBO, bazată pe o carte de non-ficțiune despre al doilea război mondial, a fost produsă de Steven Spielberg și Tom Hanks. Primul episod al emisiunii a fost difuzat cu doar câteva zile înainte de atacurile teroriste din 11 septembrie din SUA, în 2001. Vizionarea a scăzut după premieră, dar „Band of Brothers” a fost încă apreciat critic pentru portretizarea sa exactă de război. Serialul poate fi vizionat pe HBO GO.

20. "The Wire" (2002–2008)

„The Wire” nu a primit niciun premiu important în timpul rulării sale, dar criticii și fanii deopotrivă îl privesc acum drept unul dintre cele mai bune seriale ale tuturor timpurilor. Serialul ne prezintă scena de droguri din Baltimore, văzută prin ochii traficanților de droguri și ai forțelor de ordine. Acesta poate fi vizionat pe HBO GO.