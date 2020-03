Top 20 filme și seriale coreene

Filmele și serialele coreene s-au dovedit la fel de interesante pentru publicul sătul de clișeele hollywoodiene. Extrem de populare pe plan global, serialele coreene (K-dramas) îmbină elemente comice sau fantasy cu scene dramatice de intensitate maximă, total imprevizible, iar această varietate este exact ceea ce publicul caută și își dorește să vadă.

În ultimii ani s-au realizat o mulțime de seriale coreene de succes, iar majoritatea pot fi vizionate pe platforma Netflix. În funcție de popularitate și de ratingul primit din partea utilizatorilor imdb, iată care sunt cele mai populare filme și seriale coreene.

1. Sky Castle / Princess Maker (2018 – 2019)

“Sky Castle” urmărește povestea a patru femei și a familiilor din care fac parte, pe măsură ce încearcă din răsputeri să își mențină statutul de aristocrate în societatea sud-coreeană. Una dintre mame are o puternică obsesie de a face tot posibilul ca fiica ei să ajungă să învețe într-una dintre cele mai prestigioase universități. Cu un mix interesant de dramă, romantism, mister și comedie, acest serial a obținut nota 8,7 pe imdb și a atras atenția cinefililor în căutarea unor povești de viață interesante.

2. Strong Girl Bong-Soon (2017)

Un adevărat succes comercial în Asia, “Strong Girl Bong-Soon” are toate ingredientele unui serial cu priză la public: dragoste, comedie, intrigă, elemente fantastice și scene explozive de acțiune care te vor ține lipit de ecran. Cele 16 episoade ale serialului sunt disponibile pe Netflix, iar utilizatorii imdb i-au oferit show-ului nota 8,3.

3. Emergency Couple – Eunggeubnamnyeo (2014 - prezent)

O poveste de dragoste fascinantă, care aduce în prim plan o mulțime de întorsături, multe dintre ele amuzante, dar și câteva drame medicale. Serialul aduce în fața telespectatorilor viața unui tânăr, Jin-Hee, băiat ce a dus o viață lipsită de griji și fără prea mari complicații până în momentul în care a cunoscut-o pe Chang-Min, o studentă la Medicină.

4. Memories of the Alhambra/Amintiri din Alhamba (2018)

Hyun Bin este în rolul principal în această poveste. Totul se concentrează asupra amintirilor și a realității 3 D. La un moment dat, personajul pierde contactul cu lumea reală. De aici, totul se dărâmă pentru el.

5. Regatul / Kingdom (2019 – prezent)

După ce zvonurile despre regele bolnav ajung la urechile întregului regat, prințul moștenitor al coroanei devine singura speranță a oamenilor împotriva unei ciume misterioase care cuprinde țara. Acțiunea se petrece în Coreea medievală, iar prințul este trimis într-o misiune sinucigașă: de a investiga epidemia și cauzele acesteia.

“Kingdom” a avut premiera pe Netflix în 2019 și a înregistrat un mare succes la public, primind nota 8,3 pe site-ul imdb.

6. City Hunter – Sity hyunteo (2011 - prezent)

Unul dintre cele mai bune seriale coreene de acțiune. Este alegerea perfectă dacă vrei să vezi dramă, răzbunare, dar și romantism. Serialul îl prezintă pe City Hunter, identitatea secretă a lui Lee Yoon Sung, bărbatul al cărui scop în viață este să se răzbune pe cei care i-au ucis tatăl cu mulți ani în urmă.

7. Liar Game (2014)

„Liar Game” este o adaptare a filmului manga japonez cu același nume. Serialul este o dramă plină de mister ce se învârte în jurul concurenților care participă la un reality-show numit Liar Game, unde oamenii obișnuiți au ocazia să câștige milioane de dolari. Câștigătorul devine cel care reușește să-i înșele pe ceilalți. Una dintre concurente este o fată naivă, care vrea să achite datoria tatălui ei. Ea primește ajutor de la un escroc genial și fost profesor de psihologie pentru a câștiga concursul. Spectacolul în sine ilustrează perfect degradarea morală și arată cât de departe pot ajunge oamenii pentru a obține bani.

Cu numai 12 episoade, „Liar Game” este un serial captivant, care oferă un o perspectivă sumbră asupra societății moderne.

8. Înţelepciunea închisorii / Prison Playbook (2017)

Fiecare poveste din acest serial coreean te va emoționa și vei ajunge să îndrăgești toate personajele. Această dramă cu note comice are multe lucruri de oferit. Are cea mai frumoasă portretizare a unor prietenii amuzante și nu doar între colegii de închisoare.

“Prison Playbook” este amplasat într-o închisoare și spune povestea unui jucător de baseball care este condamnat la închisoare. Vei înțelege treptat de ce el și alte câteva personaje au sfârșit în acest fel, deoarece vei vedea flashback-uri din trecut.

9. Goblin – The Lonely and Great God (2016 - 2017)

Goblin trăiește de 800 de ani, în urma blestemului lui Dumnezeu, mortalitatea sa, pe care o disprețuiește cel mai mult, nu poate fi înlăturată decât cu o singură forță: mireasa lui umană. Imediat cum blestemul este eliminat, Goblin se transformă într-un praf.

10. Woman of Dignity – Poomwiitneun (2017)

Nu trebuie să ratezi acest serial coreean dacă vrei să vezi o acțiune intensă cu elemente de dramă intense, dar și de comedie. Este un serial ce se concentrează pe viața unei familii bogate, dar care ia o întorsătură de amploare atunci când apare o femeie nouă în casă.

11. The Last Empress / Hwanghooui Poomkyeok (2018)

Acțiunea serialului „The Last Empress” are loc într-un univers alternativ, în care Coreea este o monarhie constituțională. Oh Sunny este o actriță și muziciană strălucitoare și plină de viață, care se căsătorește cu împăratul. Ea se implică în lupta cu puterea de la palat și într-o crimă misterioasă care declanșează evenimente ce amenință însăși monarhia, în timp ce caută adevărata iubire și fericire. Între timp, Oh Sunny ajunge să se îndrăgostească de Na Wang Sik, care lucrează ca bodyguard pentru familia imperială. Bărbatul a început să lucreze la palat pentru a se răzbuna pe persoana responsabilă de moartea mamei sale.

12. Frumusețea interioară – The Beauty Inside/Byuti Insaideu (2015)

Tot o recomandare ce face parte din topul celor mai bune seriale coreene, care aduce în prim plan povestea de dragoste dintre doi tineri, o actriță și un bărbat care suferă de prosopagnozie, pierderea facultății de a recunoaște fizionomiile. Ei doi formează un cuplu extrem de ciudat, iar acțiunea serialului te va lăsa cu sufletul la gură de la un episod la altul

13. Encounter / Namjachingoo (2018)

Fiica unui politician a absolvit colegiul și s-a căsătorit cu un băiat al cărei familii conduce o companie mare. Căsătoria este una de conveniență, de aceea timpul pentru ea pare că nu se mai scurge din cauza disconfortului din toate părțile.

14. Străinul / Stranger / Bimilui Soop (2017)

“Stranger” a avut un succes internațional răsunător și a fost inclus pe lista celor mai bune seriale TV de către publicația New York Times, în 2017. Serialul urmărește povestea unui procuror fără emoții și a unui detectiv care lucrează împreună pentru a descoperi corupția din jurul unui caz de crimă în serie. Intriga te ține în suspans, jocurile actoricești sunt impecabile, iar serialul te va lăsa să ghicești chiar până în ultimul episod. Deși există o mulțime de seriale polițiste, “Stranger” este cu siguranță unul dintre cele mai interesante și captivante.

15. Moonlight Drawn by Clouds / Love in the Moonlight (2016)

Acest serial este o minunată dramă istorică despre tineri, mai exact povestea unui prinț care se îndrăgostește intens de o fată deghizată în eunuc. Pe parcursul celor 18 episoade, aflăm despre numeroasele provocări cu care prințul se confruntă pentru a-și proteja relația secretă și pentru a-și păstra tronul.

Prima jumătate a serialului se concentrează mai ales pe romantism și pe dinamica de cuplu, în timp ce a doua jumătate se axează pe politică. „Moonlight Drawn by Clouds” este disponibil pe Netflix, iar utilizatorii imdb i-au acordat nota 7,8.

16. Love Alarm (2019)

Așa cum se întâmplă și în seria americana Black Mirror, Love Alarm prezinta modul in care o aplicatie de intalnire futurista schimba modul în care elevii dintr-un liceu se comporta online si-n viata reala.

17. Part Time Idol (2017)

Acest serial amuzant se referă la toate elementele care fac ca o trupa muzicala sa fie cu adevărat un întreg. Un fost producător de muzica spera sa ajute si, totodată, să facă parte dintr-o trupa de muzica modernă.

18. Cronicile din Arthdal /Arthdal Chronicles (2019)

Cu o poveste complexă, “Arthdal ​​Chronicles” este oarecum diferit de ceea ce ai putea aștepta de la un serial coreean, dar dacă ești pasionat de tărâmuri fantastice și de magie în genul „Lord of the Rings”, acesta este serialul pentru tine.

Acțiunea se desfășoară în pământul fictiv din Arthdal în timpuri străvechi, unde locuitorii orașului și ai regiunilor învecinate luptă pentru putere și doresc să construiască o societate nouă. Eun Som s-a născut cu blestemul de a aduce dezastru în Arthdal, în timp ce Ta Gon este un erou de război. El a deschis calea către Arthdal ​​pentru a deveni o națiune prosperă și este cea mai puternică persoană din regat, visând să devină primul rege al Arthdalului. Tan Ya este un alt personaj principal, succesoarea Tribului Wahan, care trăiește după codul de onoare, iar ambiția ei este să devină politician.

19. More Than Blue (2009)

Cu o poveste extrem de tristă, More Than Blue a cucerit atât publicul coreean, cât și cel străin. Personajele principale sunt doi orfani care se iubesc, dar care fac numeroase sacrificii pentru a evita suferința. Ceea ce este cu adevărat trist este faptul că, deși o suferință este evitată, alta îi va lua locul. Curios sa ii urnaresti Kwon Sang- woo si Lee Bo-young in rolurile care i-au consacrat?

20. A Moment To Remember (2004)

Unul dintre cele mai emotionante filme de pe lista noastra este, desigur, A moment To Remember (2004), drama romantica ce spune povestea unei femei bantuite de boala Alzheimer și dificultatea în a iubi.