Top 20 Seriale cu Vampiri

Te-ai întrebat vreodată care sunt cele mai bune seriale cu vampiri și vârcolaci pe care ai putea să le urmărești? Ei bine, trebuie să știi că începând cu anul 2000 cinematografia din întreaga lume a creat o nouă nișă de succes, și anume cea a producțiilor inspirate din puterile supranaturale și legendele întunecate.

Pentru a înțelege mai bine noile „concepte” în ceea ce îi privește pe vampiri, iată o listă a celor mai populare seriale cu aceste „creaturi”, care și-au câștigat locul în topuri și în inimile fanilor.

1. Penny Dreadful (2014–2016)

Un explorator, un vârcolac american, un om de știință pe nume Victor Frankenstein, și clarvăzătoarea misterioasă Vanessa Ives își unesc forțele pentru a învinge forțele răului (vampiri, vrăjitoare, monștri) prezente în Londra Victoriană.

2. The Originals (2013–2018)

Protagoniștii serialului The Originals sunt membrii unei familii de vampiri extrem de puternici și însetați de putere care își doresc să conducă din nou orașul pe care l-au construit - New Orleans. Serialul The Originals este un serial cu vampiri extrem de reușit, fiind strâns legat de serialul The Vampire Diaries.

3. True Blood (2008–2014)

True Blood este unul dintre cele mai iubite seriale cu vampiri ale ultimului deceniu. Acțiunea serialului urmărește viața ospătăriței Sookie Stackhouse care află că trăiește într-o lume în care există vampiri, vârcolaci, și multe alte creaturi supranaturale. Sookie este extrem de atrasă de această lume și se îndrăgostește de un vampir pe nume Bill.

4. Legacies (2018 – prezent)

Eroii din “The Vampire Diaries” și “The Originals” au lăsat o moștenire durabilă, care continuă în „Legacies” – povestea următoarei generații de ființe supranaturale de la școala Salvatore pentru tinerii înzestrați. Serialul reprezintă continuarea producțiilor „The Vampire Diaries” și „The Originals”, protagonista seriei fiind Hope Mikaelson, fiica lui Hayley Marshall și Klaus Mikaelson, respectiv un hibrid între vampir și vârcolac. Serialul urmărește o poveste despre magie, secrete și trădare, despre primele iubiri și despre familie, în care Hope se străduiește să își controleze puterile. Hope alege să urmeze cursurile școlii Salvatore pentru a învața să își țină în frâu superputerile pe care le deține.

5. Being Human (2008 – 2013)

Un serial care urmărește viața a trei tineri ce împart același apartament și care încearcă să ducă o viață normală, luptând în același timp cu problemele cauzate de cea de-a două natură a fiecăruia. Unul este vârcolac, unul este vampir, iar al treilea este o fantomă. Producția „Being Human/ Printre oameni” se numără printre cele mai de succes seriale create de BBC, îmbinând cu succes elementele fantasy cu situații comice și momente dramatice de impact.

6. The Vampire Diaries (2009–2017)

The Vampire Diaries este un serial cu vampiri adolescenți care trăiesc în orășelul american Mystic Falls. Protagonista serialului - Elena Gilbert are o viață de liceu normală până în momentul în care la liceul ei se înscriu doi frați vampiri care dau peste cap viața tuturor locuitorilor orașului.

7. Supernatural (2005 - prezent)

Doi frați - Sam și Dean - preiau meseria tatălui lor de 'vânători' și își petrec majoritatea timpului luptându-se monștri, demoni, zei, vampiri, și multe alte creaturi supranaturale care amenință viețile oamenilor.

8. Preacher (2016 - 2019)

În urma unui eveniment supranatural care s-a petrecut în biserica sa, un preot are nevoie de ajutorului unui vampir pentru a-l găsi pe Dumnezeu. Preacher este un serial cu vampiri foarte bun care îmbină cu succes misterul cu umorul si are personaje extrem de bine conturate.

9. American Horror Story (2011 - prezent)

Deși nu este un serial cu vampiri în adevăratul sens al cuvântului, serialul American Horror Story nu poate să lipsească de pe această listă. Fiecare sezon al serialului American Horror Story este o mini-serie horror cu personaje care de care mai macabre. Primul sezon are ca temă principală o casă bântuită, al doilea un azil, al treilea sezon urmărește un grup de vrăjitoare, al patrulea un circ de ciudați, în sezonul cinci acțiunea se petrece într-un hotel în care se întâmplă tot felul de lucruri ciudate și în care trăiește și un vampir, în sezonul șase putem vedea fantome și canibali, în sezonul șapte urmărește problemele cu care se confruntă o fată care suferă de schizofrenie, iar acțiunea sezonului opt se petrece într-un viitor post-apocalyptic.

10. Hemlock Grove (2013 – 2015)

Povestea serialului Hemlock Grove se desfășoară în Hemlock Grove, un oraș fictiv din Pennsylvania, un amestec de bogăție extremă și sărăcie, ca urmare a închiderii combinatului siderurgic. Singurele locuri de muncă rămase se găsesc la spital și la Institutul Biomedical Godfrey. Cel din urmă este cunoscut pentru realizarea unor experimente sinistre. Mai mult decât atât, moara din oraș se transformă într-un mister în momentul în care două tinere ucise cu brutalitate sunt descoperite de localnici.

11. The Strain (2014–2017)

Serialul pleacă de la o premisă interesantă: un virus ce transformă oamenii în vampiri se răspândește în New York cu o viteză incredibilă. Persoana desemnată să investigheze problema și să oprească epidemia ce amenință să cuprindă întreaga planetă este dr. Ephraim Goodweather, șeful Centrului pentru Controlul Bolilor Canary Team din New York. Noii vampiri sunt consecința unui parazitism care modifică structura genetică a omului. Vampirii astfel creați sunt nemuritori, capabili de telepatie și pot fi uciși doar de razele soarelui sau de o sursă de raze ultraviolete. Argintul le provoacă dureri mari și chiar moartea, în timp ce decapitarea nu are niciun efect asupra lor.

12. A Discovery of Witches (2018 – prezent)

Seria „A Discovery of Witches” are la baza seria de romane de mare succes scrisă de autoarea Deborah Harkness. Serialul spune povestea de dragoste contemporană care are loc în mediul academic de la Oxford, o lume în care vrăjitoarele, vampirii și demonii conviețuiesc alături de oameni, însă fără că aceștia din urmă să își dea seama de prezența lor. Fiecare sezon aduce în prim plan o altă poveste care te șochează, te cucerește și îți trezește fiori pe șira spinării. Al treilea sezon din Cartea pierdută a vrăjitoarelor are în centrul poveștii un sabat de vrăjitoare din New Orleans care te vor fermeca de la primul episod. Dacă mai adaug și că din distribuie fac parte nume precum: Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters sau Angela Basset, serialul nu poate fi decât un must-see.

13. Buffy The Vampire Slayer (1997–2003)

O tânără află că destinul ei este acela de a vâna și ucide vampiri, demoni, și alte creaturi infernale. Ea face tot posibilul ca răul să nu pună stăpânire pe orașul ei și în același timp își ajută și salvează prietenii de fiecare dată când aceștia au probleme.

14. Salem (2014 – 2017)

Un serial cu vrăjitoare terifiant și seducător în același timp, care prezintă o perspectivă interesantă a vechii povești în care vrăjitoarele sunt reale slujitoare ale diavolului, iar puterile lor sunt incredibile. Haosul fascinant și plin de pericole din Salem cucerește de la primul episod, cu poveștile, locurile și personajele sale, de la un erou chinuit de propriii demoni, la vrăjitoare superbe și viclene, execuții violente și lupte sângeroase. Serialul este plin de evenimente istorice, adevăruri întunecate și întâmplări supranaturale.

15. Van Helsing (2016 – prezent)

Vanessa Helsing, o rudă îndepărtată a celebrului vânător de vampiri Abraham Van Helsing, este înviată pentru că vampirii au preluat controlul în lume. Ea este ultima speranța a umanității de a conduce o ofensivă care să le redea ceea ce au pierdut. Serialul Van Helsing poate fi vizionat pe Netflix.

16. Dracula (2013 – 2014)

Era și cazul uneia dintre seriile oldies but goldies în top. În acest serial adaptat după celebrul roman de Bram Stoker, Dracula (Jonathan Rhys Meyers) merge la Londra și se dă drept un om de afaceri dornic să aducă în metropolă știința modernă. În realitate, Dracula încearcă să le vină de hac celor care l-au trădat în urmă cu câteva sute de ani. Pe măsură ce planurile sale sunt aproape de a fi realizate, Dracula se îndrăgostește de o femeie care pare a fi reîncarnarea fostei sale soții decedate.

17. Angel (1999–2004)

Un vampir pe nume Angel este blestemat să aibă un suflet uman și decide să se mute în Los Angeles și să ajute oamenii care au probleme supranaturale.

18. Midnight, Texas (2017–2018)

Orășelul Midnight este un paradis pentru cei cu puteri supranaturale printre care se numără vampiri, vrăjitoare, clarvăzători, vârcolaci, etc. Aceștia se aliază pentru a-i înfrunta pe cei care încep să le invadeze orășelul.

19. Shadowhunters: The Mortal Instruments (2016–2019)

După dispariția mamei sale, Clary este nevoită să se aventureze singură în întunecata lume a vânătorii de demoni și își acceptă rolul în grupul 'Vânătorilor de Umbre'.

20. Bitten (2014 – 2016)

Când a părăsit Stonehavne, Elena a crezut că a lăsat în urmă lumea supranaturală. Asta până în noaptea în care a primit un telefon misterios din partea liderului haitei care i-a cerut să vină înapoi. Elena se întoarce și lasă în urmă viața normală și cariera de fotograf în Toronto pentru a reveni în lumea vârcolacilor și a vampirilor plină de reguli referitoare la protejarea grupului. Elena se întâmplă să fie singurul vârcolac femeie din lume.