Sunteți în căutarea unor seriale de groază? Avem un top cu seriale cu „tradiționalii” vampiri, dar și producții precum The Mist (ceața), un serial creat după o carte de Stephen King, sau faimosul Stranger Things de pe platforma Netflix.

Se spune că genul filmelor de groază (horror) este aproape la fel de vechi ca și filmul însuși. Ideea forțelor supranaturale apare în numeroase filme mute, create de pionierii filmelor, ca Georges Méliès prin anii 1890, cel mai notabil fiind „Casa diavolului” din 1896. Alt film notabil este „La Caverne maudite/ Peștera demonilor”. Secolul XX a adus câteva granițe genului, odată cu primul film în care apărea un monstru (Quasimodo), bazat pe povestirea lui Victor Hugo, „Notre-Dame de Paris”, publicată în 1831. Filmele despre Quasimodo includ: „Esmeralda” (1906), „The Hunchback” (1909), „The Love of a Hunchback” (1910) și „Notre-Dame de Paris” (1911).

Mai jos puteți găsi topul B1.ro cu cele mai înfricoșătoare seriale de groază.

1. Stranger Things (2016-prezent)

Un serial produs de platforma de streaming online Netflix. Serialul urmărește povestea unei înșiruiri de dispariții dintr-un orășel american. Stranger Things este un serial foarte popular în întreaga lume, mai ales în rândul adolescenților, datorită scenariului care te ține cu sufletul la gură. După dispariția unui băiat, locuitorii din micul oraș descoperă un mister care implică experimente secrete, forțe supranaturale cutremurătoare și o fetiță ciudată cu puteri telepatice. Stranger Things îmbină elemente de horror, dramă și SF, fiind unul dintre cele mai apreciate seriale disponibile pe Netflix.

2. The Vampire Diaries (2009 – 2017)

The Vampire Diaries urmărește viața Elenei Gilbert (Nina Dobrev), o liceană de 17 ani, care se îndrăgostește de vampirul Stefan Salvatore (Paul Wesley), el având 162 de ani. Relația lor se complică din momentul în care își face apariția vampirul Damon Salvatore, fratele lui Stefan, revenit în Mystic Falls pentru a se răzbuna pe Stefan, care l-a transformat în vampir în anul 1864. Acțiunea gravitează în jurul triunghiului amoros format de Elena, Stefan și Damon, toți având un trecut misterios.

3. Bates Motel (2013 – 2017)

A apărut ca un prequel al filmului clasic „Psycho” al lui Alfred Hitchcock. Actorii Freddie Highmore și Vera Farmiga apar în acest thriller psihologic ca Norman Bates și Norma Bates. Serialul numără cinci sezoane și reprezintă în momentul da față cea mai lungă serie difuzată de canalul american de televiziune A&E. Început în anul 2013 și încheiat în anul 2017, serialul numără 50 de episoade difuzate. Este creat de Anthony Cipriano, Carlton Cuse și Kerry Ehrin, iar în rolurile principale joacă, printre alții, Vera Farmiga, Freddie Highmore și Max Theriot. Pe IMDb are o medie de 8.2 după voturile a peste 72.000 de persoane.

4. The X Files (1993-2018)

Fanii afirmă că este unul dintre cele mai bune seriale din toate timpurile, iar nu de puține ori s-a întâmplat ca aceștia să ceară reînnoirea seriei. Actorii David Duchovny și Gillian Anderson joacă rolurile agentului Mulder și a doctorului Scully. Acțiunea serialului este plasată în anul 1993, iar serialul numără 217 episoade. Început în 1993 și numărând aproape 220 de episoade până în momentul de față, serialul continuă chiar și în anul 2017. Cu 11 sezoane filmate și creat de Chris Carter, „The X Files” îi are în rolurile principale, printre alții, pe David Duchovny, Gillian Anderson și Mitch Pileggi.

5. True Blood (2008 – 2014)

Stabiliți în timpurile moderne, vampirii cutreieră liber pământul și sunt dușmanii oamenilor. Cu toate acestea, a fost găsit un înlocuitor pentru sângele uman, un substitut pe care vampirii îl pot consuma și care are același efect ca sângele uman. Acesta este True Blood. Acum, oamenii și vampirii pot coexista în armonie și chiar pot forma relații. Dar vor exista întotdeauna elemente stranii de ambele părți, care amenință să distrugă armistițiul.

6. Penny Dreadful (2014 – 2016)

Exploratorul Sir Malcolm Murray, pistolarul Ethan Chandler și mulți alții se unesc pentru a combate forțele supranaturale care au atacat Londra în epoca victoriană. Un serial de excepție cu Josh Hartnett și Eva Green în rolurile principale. Titlul serialului se referă la un tip de publicație britanică de ficțiune din secolul al XIX-lea, numit penny dreadful, care avea subiecte de tip senzațional. Poveștile din ziar se axau pe crimă, groază și supranatural și erau vândute cu un penny. Creatorul serialului, John Logan, s-a inspirat din aceste publicații și din literatura vremii, aducând în atenția publicului personaje celebre.

7. American Horror Story (2011 – prezent)

Reprezintă un serial cu o mulțime de fani mai ales în America și Europa de Vest, fiind și una dintre cele mai bine votate serii pe IMDb. În momentul în care serialul a fost reînnoit cu cel de-al șaselea sezon, CEO postului american de televiziune FX, John Landgraf, a afirmat că producția este una dintre programele cu cea mai mare audiență de pe post. Început în anul 2001 și continuând și în prezent, „American Horror Story” este o serie creată de Brad Falchuk și Ryan Murphy. Pe IMDb serialul este notat cu media de 8.2 după voturile a aproape 220.000 de persoane. În rolurile principale joacă, printre alții, Lady Gaga, Kathy Bates și Angela Bassett, iar serialul numără 86 de episoade până în momentul de față.

8. Hannibal (2013 – 2015)

Este un serial despre doctorul Hannibal Lecter, un criminal în serie și un canibal înrăit. Actorul Mads Mikkelsen joacă rolul lui Hannibal, personaj devenit cunoscut publicului datorită thriller-ului psihologic „The Silence of the Lambs”. Seria creată de postul american de televiziune NBC este bazată pe nuvela „Red Dragon”, scrisă de Thomas Harris. „Hannibal” numără 39 de episoade difuzate și un număr de trei sezoane finalizate. Este creat de Bryan Fuller, cunoscut mai ales pentru „Pushing Daisies” (2007-2009).

Will Graham este un consultant special FBI, cu un har special: poate empatiza cu orice individ. Aceasta înseamnă că ajută la rezolvarea crimelor, în special cele care implică ucigași în serie, întrucât poate face un profil minuțios al criminalului – metoda, motivele și personalitatea acestuia. Pentru un caz particular, FBI solicită ajutorul doctorului Hannibal Lecter, un psihiatru foarte respectat. În timp, Will devine pacientul doctorului Hannibal, fără a suspecta că acesta ar putea fi cel mai căutat criminal în serie din SUA.

9. The Walking Dead (2010 – prezent)

Serialul de groază creat de canalul american AMC este unul dintre cele mai vizionate seriale americane din toate timpurile pe categoria de vârstă 18-49. Pasionații genului horror au văzut măcar o parte din el, iar cei care încă nu i-au dat play trebuie să o facă repede pentru că producția devine tot mai longevivă.

Ofițerul de poliție Rick Grimes este împușcat și ajunge în comă. Când se trezește, se află într-o Apocalipsă zombie. Neștiind ce să facă, își propune să-și găsească familia, dar întâlnește un grup în care preia funcția de lider. Rick încearcă să ajute acest grup de oameni să supraviețuiască, să găsească un loc unde să trăiască și să obțină mâncare. The Walking Dead se referă la supraviețuire, riscuri și lucruri incredibile pe care personajele sunt dispuse să le realizeze pentru a supraviețui invaziei zombie.

10. iZombie (2015 – 2019)

Postul de televiziune american CW a dezvoltat, în ultimii ani, o nișă a serialelor de groază, cel mai de succes serial de până acum fiind „iZombie”, care avut premiera în 2015. Rose McIver joacă rolul unui medic rezident care se transformă într-un zombie și lucrează ca asistentă a unui procuror pentru rezolvarea anumitor cazuri.

11. Ash vs Evil Dead (2015 – 2018)

Serialul de groază și comedie a avut premiera în noaptea de Halloween a anului 2015, iar recent a fost reînnoit cu cel de-al treilea sezon. Bruce Campbell, cunoscut pentru rolul din „Evil Dead”, a devenit un star al serialului, jucând rolul lui Ash Williams în această producție. Ash și-a petrecut ultimii treizeci de ani evitând responsabilitățile și maturizarea, până când o boală mortală amenință să distrugă întreaga planetă, iar Ash devine singura speranță a omenirii.

12. The Originals (2013-2018)

Cu 92 de episoade difuzate până în momentul de față și cinci sezoane filmate, „The Originals” reprezintă unul dintre cele mai bune seriale de groază realizate în ultimii 25 de ani. Cu toate că majoritatea nu știu, „The Originals” este un spinoff al serialului „The Vampire Diaries”. Pe IMDb este notat cu o medie de 8.3 după voturile a aproape 90.000 de persoane, iar în rolurile principale joacă, printre alții, Joseph Morgan, Daniel Gillies și Claire Holt.

13. Buffy the Vampire Slayer (1997-2003)

Atunci când Joss Whedon, creatorul serialului, a scris scenariul pentru filmul „Buffy the Vampire Slayer”, în anul 1992, nimeni nu se aștepta ca totul să se transforme într-un serial de succes difuzat de către două cunoscute posturi, The WB și UPN. Început în anul 1997 și încheiat în 2003, seria creată de Joss Whedon, cunoscut mai ales pentru „The Avengers” (2012), numără 145 de episoade difuzate. Pe IMDb este notat cu media 8.2 după voturile a aproape 110.000 de persoane, iar în rolurile principale joacă, printre alții, Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon și Alyson Hannig.

14. Grimm (2011 – 2017)

David Giuntoli joacă rolul unui detectiv de la departamentul de omucideri din Portland, care descoperă că este descendentul unei generații de vânători, numită Grimms, care luptă împotriva forțelor supranaturale. Serialul produs de postul NBC și inspirat din povestea „Grimms” a atras audiență și un public avid de povești de groază. Cu un total de 123 de episoade difuzate pe micile ecrane, serialul este creat de Stephen Carpenter, cunoscut pentru „Blue Streak”.

15. Moonlight (2007 – 2008)

Serialul Moonlight a fost difuzat în fiecare vineri seară de postul CBS. Fanii au sperat că va fi continuat de un alt post de televiziune, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. „Moonlight/ La lumina lunii” a avut parte de un singur sezon până să fie anulat, cu un total de 17 episoade difuzate, fiind creat de Ron Koslow, cunoscut pentru „Beauty and the Beast” și Trevor Munson. Povestea este simplă: un vampir este angajat ca detectiv particular, dar viața lui se complică atunci când se îndrăgostește de o muritoare.

16. Being Human (2008-2013)

Înainte de toate, trebuie știut că există două seriale cu numele de „Being Human”. Vorbim acum despre producția originală realizată de canalul britanic BBC, a cărei acțiune este plasată unde altundeva decât în Marea Britanie. Serialul a făcut audiențe mult mai mari comparativ cu remake-ul realizat de postul american de televiziune SyFy.

17. Haven (2010-2015)

Așa cum era de așteptat, postul de televiziune SyFy bifează câteva seriale în topul nostru, iar printre acestea se numără și „Haven”, realizat și difuzat între anii 2010 și 2015. Este bazat pe nuvela „The Colorado Kid”, scrisă de celebrul Stephen King, și plasat într-un oraș ficțional, în Maine, un loc cu multe probleme supranaturale. „Haven” a ținut cinci sezoane până să fie anulat. Cu un total de 78 de episoade difuzate și creat de Jim Dunn, cunoscut pentru „Shrek the Third”, și Sam Ernst, cunoscut pentru „Defense Grid: The Awakening”, serialul este notat cu media 7.6 pe IMDb după voturile a peste 30.000 de persoane. În rolurile principale joacă, printre alții, Emily Rose, Lucas Bryant și Eric Balfour.

18. The Terror (2018 - prezent)

Inspirat de o poveste adevărată, „The Terror” se centrează pe o periculoasă expediție a Marinei Navale britanice într-un teritoriu încă neexplorat. Echipajul vrea să descopere Pasajul de nord-vest - calea de acces din Oceanul Arctic spre Pacific, de-a lungul coastei nordice a Americii de Nord. Pe o vreme chinuitoare, având la dispoziție resurse limitate, din ce în ce mai puțină speranță și temându-se de necunoscut, echipajul este împins până la limite. „The Terror” ilustrează ce se poate întâmpla cu un grup de bărbați înghețați, izolați și blocați la capătul Pământului, care sunt disperați să supraviețuiască și care nu se luptă doar cu capriciile naturii, ci și între ei.

19. Castle Rock (2018 - prezent)

Bazat pe poveştile semnate de scriitorul Stephen King, serialul plaseaza în oraşul fictiv Castle Rock un amestec misterios şi întunecat de personaje şi teme specifice autorului King.

20. The Returned/ Les Revenants (2012 – 2015)

Cum ar fi dacă morții ar reveni la viață, fără o explicație anume, fără să fie conștienți de propriul deces? Și ar încerca în mod natural să își reocupe locul în familie și în societate? Asta se întâmplă într-un orășel pierdut, aflat la poalele munților, peste care plutește un aer ciudat de Twin Peaks.