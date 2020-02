Serialele de inspirație istorică sunt o importantă componentă a producției TV. De la povești cu regi și regine, la producții cu gladiatori, barbari, vikingi, iată câteva seriale pe care orice pasionat de seriale istorice ar trebui să le aibă în vedere:

1. Rome (2005–2007) - serial în două sezoane a cărui acțiune are loc în anul 49, înaintea erei noastre, în perioada în care Roma trece de la republică la imperiu.

3. Vikingii (2013 - prezent) – Dacă ești pasionat de povești nordice, acesta e serialul pentru tine. O poveste ce explorează cultura vikingilor, invaziile lor ale teritoriilor Wessex, Normandia și Francia. Serialul abundă de secvențe violente și certuri de familie.

4. Spartacus: Blood and Sand (2010 – 2013)

Un serial istoric considerat extraordinar. Încă de la apariția sa pe micile ecrane, serialul a creat rumoare prin scenele de acțiune, de violență și de nuditate. Scenariul și povestea legendarului războinic trac au cucerit milioane de fani din întreaga lume. O aventură epică desăvârșită cu un final glorios. Serialul prezintă viața lui Spartacus, gladiatorul care a condus o rebeliune împotriva romanilor. Pe parcursul celor trei sezoane, avem ocazia să îl vedem pe Spartacus în diverse ipostaze, de la aliat al romanilor până la gladiator neînfricat, culminând cu revolta de proporții pe care o conduce și rezultatul ei final.

5. The Last Kingdom (2015 – prezent)

Acțiunea serialului The Last Kingdom se petrece în anul 872, atunci când numeroase regate separate care formau Regatul Unit al Marii Britanii au fost cucerite de danezi. Regele Alfred, conducătorul regatului Wessex, este nevoit să țină piept forțelor invadatoare. Personajul principal al serialului este Uthred – fiul unui nobil saxon care a fost capturat de danezi la o vârstă fragedă și a crescut printre aceștia. El trebuie să decidă care este adevărata sa identitate: saxon sau danez.

6. Peaky Blinders (2013 - prezent)

Peaky Blinders este un serial de televiziune britanic lansat în septembrie 2013 a cărui acțiune are loc în Birmingham, Anglia în perioada de după Primul Război Mondial. Producția relevă istoria renumitei banda de gangsteri care făceau legea în anii ’20. Cu Cillian Murphy („Inception”), Sam Neill („The Tudors”) și Helen McCrory („Harry Potter”) în distribuție, serialul spune o poveste care începe în cartierele orașului Birmingham. Veteranul Thomas Shelby conduce propria sa bandă „Peaky Blinders”, numită astfel deoarece această ascundea lame mortale în șepcile pe care le purtau în timpul jafurilor.

7. The Crown (2016 - prezent)

The Crown se concentrează pe Regina Elisabeta a II-a (Claire Foy) ca proaspăt căsătorită în vârstă de 25 de ani, care se confruntă cu perspectiva descurajantă de a conduce cea mai faimoasă monarhie din lume, în timp ce încearcă să stabilească o relație cu prim-ministrul legendar, Sir Winston Churchill (John Lithgow). Imperiul Britanic este în declin, lumea politică este în dezordine, iar o femeie tânără ia tronul, o eră nouă ivindu-se…

8. Ripper Street (2012 - 2016)

Acțiunea din serialul britanic se petrece în cartierul Whitechapel din Londra de Est, iar în rolurile principale joacă Matthew Macfadyen, Jerome Flynn, și Adam Rothenberg. Primul sezon începe în 1889, la șase luni după crimele lui Jack Spintecătorul. Secția H a poliției din cartierul Whitechapel este responsabilă pentru investigarea unei suprafețe de 2 km² din Londra de Est, unde trăiesc aproximativ 67.000 de suflete sărace și păgubite. Acești polițiști l-au vânat, dar nu au reușit să-l prindă pe Spintecător. Când crimele reîncep, poliția se întreabă dacă acesta s-a întors.

9. Frontier (2016 – prezent)

Un serial istoric canadian a cărui acțiune se petrece în America de Nord, în secolul al XVIII-lea, o perioadă în care comerțul cu blănuri era în floare. Personajul principal este Declan Harp (Jason Momoa), un nelegiuit jumătate irlandez, jumătate Cree, care încearcă să pună capăt monopolului instaurat de compania Hudson Bay asupra traficului de blănuri pe teritoriul Canadei. Frontier poate fi vizionat pe platforma Netflix.

10. Black Sails (2014 – 2017)

Un serial istoric de aventură, a cărui acțiune se petrece pe insula New Providence, cea mai populată insulă din Bahamas, cu două decenii înainte de evenimentele din romanul Treasure Island al lui Robert Louis Stevenson. E un serial cu pirați reușit, ce surprinde cu succes epoca de aur a pirateriei în Caraibe.

11. The Tudors (2007 - 2010)

Această drama reprezinta splendida renaștere a dinastiei Tudorilor sub conducerea regelui Henric al VIII-lea. În toate cele 4 sezoane ale serialului se regăsește adevărul istoric nefardat, lipsit de inhibiții, al controversatului rege Henric Tudor al VIII-lea, cunoscut pentru căsătoriile lui numeroase și de scurtă durată, soțiile fiind ori condamnate la moarte ori alungate de la curtea regală. Bazat pe istorie, serialul este presărat de scene de nuditate și senzualitate, intriga și pasiune, homosexualitate și religie, sadomasochism și sex, conturând ideea de nonconformism.

12. The White Queen (2013)

O producție Starz, The White Queen documentează Războiul celor două Roze, un conflict între Casa de York și Casa de Lancaster pentru tronul Angliei. Acțiunea se petrece în anul 1464 și prezintă una dintre cele mai dramatice și mai aglomerate perioade din istoria engleză. O poveste de dragoste, seducție, trădare și crimă, văzută din prisma a trei femei diferite, dar la fel de puternice – Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort și Anne Neville.

13. The Borgias (2011 – 2013)

Cu o poveste captivantă, serialul se învârte în jurul lui Rodrigo Borgia (interpretat excelent de Jeremy Irons) – un bărbat imoral, lipsit de scrupule, care devine Papa Alexandru al VI-lea. În încercarea sa de a-și consolida puterea, acesta își folosește familia pentru a forma alianțe în toată Europa, chiar cu prețul fericirii copiilor săi (François Arnaud și Holliday Grainger sunt Cesare și Lucrezia Borgia). Acțiunea se petrece în secolul al XV-lea, în timpul perioadei renascentiste din Italia.

14. Penny Dreadful (2014 - 2016) - Cele mai terifiante personaje ale literaturii, inclusiv doctorul Frankenstein și creatura sa, plus Dorian Gray și figurile iconice din romanul Dracula devin implicate în poveștile plasate pe fondul Londrei victoriene. Acești eroi fac echipă împotriva unor forțe supranaturale.

15. Turn: Washington’s Spies (2014–2017)

Turn este un serial bazat pe acțiunea din romanul autorului Alexander Rose, „Washington’s Spies: The Story of America’s First Spy Ring”. Timpul la care facem referință este vara anului 1778, când un tânăr fermier din New York, Abe Wodhull este recrutat de către doi amici din copilărie să fie spion pentru armata Patrioților condusă de generalul Washington. Aceștia vor întoarce soarta Războiului de Independență.

16. Alias Grace (2017)

Mini-seria canadiană ce conține 6 părți este bazată pe povestea adevărată a lui Grace Marks (Sarah Gadon), o menajeră imigrantă din Irlanda, care a fost închisă în 1843, poate în mod eronat, pentru uciderea angajatorului său, Thomas Kinnear (Paul Gross). Grace pretinde că nu are nici o amintire despre crimă, totuși faptele sunt incontestabile. Un deceniu după aceea, Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) încearcă s-o ajute pe Grace să-și amintească trecutul…

17. Victoria (2016 – prezent)

Un serial apreciat, cu temă regală, cu simpatica Jenna Coleman în rolul Reginei Victoria – unul dintre cei mai puternici și influenți monarhi britanici din toate timpurile. Serialul urmărește viața reginei Victoria, de la ascensiunea pe tron ​​la vârsta fragedă de 18 ani, până la căsătoria ei cu prințul Albert.

18. Parade’s End (2012)

O mini-serie de cinci episoade cu Benedict Cumberbatch și Rebecca Hall în rolurile principale. Parade’s End documentează povestea unui aristocrat englez, care se confruntă cu tulburarea temporară a memoriei și este prins între două femei: soția lui cea manipulatoare și o tânără sufragetă (partizană a mișcării feministe din Anglia de la începutul secolului XX, prin care se urmărea obținerea drepturilor politice pentru femei), de care bărbatul se îndrăgostește nebunește.

19. Knightfall (2017 – prezent)

Serialul este inspirat de aventurile templierilor – soldați și călugări deopotrivă. Acțiunea serialului începe în Acra, fortăreața cucerită de musulmani, locul unde este pierdut și Sfântul Graal. Apoi acțiunea se mută în Franța plină de intrigi și uneltiri. Knightfall este povestea misterioasă a Cavalerilor Templieri, războinicii de elită ai Cruciadelor. Serialul prezintă marile secrete protejate de templieri și spune povestea credinței, loialității și fraternității care ajută la susținerea acestor războinici pe câmpul de luptă.

20. Versailles (2015–2018)

Serialul franco-britanic arată legendara domnie a lui Ludovic al XIV-lea . Este o co-producţie franco-britanică ce i-a scandalizat deja pe criticii francezi, nemulțumiți de faptul că marele Ludovic al XIV-lea nu doar că nu este interpretat de un francez, dar nici nu vorbeşte limba franceză. Creat de Simon Mirren şi David Wolstencroft, primul sezon a avut un buget imens, de 27 de milioane de euro, costul unui episod fiind de două ori mai mare decât cel al celui mai faimos serial de epocă al momentului, „Downton Abbey“.