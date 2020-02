Top 20 Seriale pentru Adolescenti

Le știm din perioada în care eram în liceu și alegeam să nu dormim toată noaptea pentru a afla ce se întâmplă cu personajele noastre preferate în loc să ne facem temele sau să învățăm lecțiile pentru zilele următoare. Însă nu este obligatoriu să fii în liceu pentru a aprecia aceste seriale cu adolescenți, ci doar să fii deschis la gândul de a descoperi producții numai bune de vizionat în weekend sau vacanță.

Pentru a nu îți pierde timpul cu acele seriale slabe și pe care nu merită să le vizionezi, am creat pentru tine această listă cu 20 de seriale care meritâ vâzute:

1. Stranger Things (2016-prezent)

Într-un oraș mic, unde toată lumea se cunoaște, un incident ciudat lansează un lanț de evenimente care conduc la dispariția unui copil. Agenții guvernamentale secrete și forțe supranaturale aparent răuvoitoare ajung în oraș, în timp ce localnicii încep să înțeleagă că există ceva înfricoșător în orașul lor.

2. Atypical (2017 – prezent)

Atypical este un serial despre maturizare și despre ideea de a fi diferit. Sam (Keir Gilchrist) are 18 ani și suferă de autism. Acum, la vârstă adolescenței, își caută independența și vrea să afle ce înseamnă să iubești. O călătorie emoționată și amuzantă a descoperirii de sine și a libertății. Tema centrală a serialului este eterna întrebare: ce înseamnă de fapt normalitatea?

3. Riverdale (2017 – prezent)

Noul an școlar al unor liceeni începe cum nu se poate mai îngrozitor: un coleg de-al lor este găsit mort. Archie Andrews (KJ Apa) a rupt legătura cu cea mai bună prietenă, Betty, după ce aceasta i-a spus că îl iubește, relația cu profesoara lui de muzică este amenințată de tragedia din oraș, în timp ce Veronica (Lili Reinhart), nou venită în comunitate, se arată interesată de el. Serialul prezintă problemele tipice ale adolescenților: dragoste, sex, gelozie, școală, familie. O adaptare a seriei de benzi desenate cu același nume, Riverdale.

4. The Umbrella Academy (2019 – prezent)

În aceeaşi zi din anul 1989, patruzeci şi trei de copii sunt născuţi în mod inexplicabil de către femei fără nicio legătură între ele, care nu au prezentat deloc semne de sarcină. Şapte dintre ei sunt adoptaţi de către un miliardar care creează organizația The Umbrella Academy şi îşi pregăteşte „copiii” pentru a salva lumea. Misiunea asumată, vulnerabilitățile fiecăruia și relațiile dintre personaje, alături de universurile misterioase în care are loc acțiunea sunt punctele forte ale scenariului întunecat și plin de ironie dezvoltat după benzile desenate lansate de Dark Horse Comics. Primul sezon The Umbrella Academy a avut premiera pe Netflix în februarie 2019, iar succesul de care s-a bucurat în rândul adolescenților a determinat producătorii să continue serialul cu un nou sezon.

5. Sex Education (2019-prezent)

Otis Milburn este un elev de liceu timid, fără experiență sexuală și care locuiește cu mama sa, sexolog de meserie. Înconjurat de manuale, filme și conversații fără perdea despre sex, Otis este un expert reticent în domeniu. Atunci când meseria mamei sale este cunoscută printre elevii de liceu, Otis realizează că poate folosi cunoștințele de specialist pentru a deveni popular. Face echipă cu Maeve, o fată rebelă, și Eric, prietenul lui cel mai bun. Cu toții vor crea o clinică de terapie sexuală pentru a se ocupa de problemele bizare și minunate ale colegilor de liceu.

6. My Mad Fat Diary (2013-2015)

Acțiunea se desfășoară în anul 1996, în orașul Lincolnshire. Serialul spune povestea tragică și amuzantă a lui Rae, o tânără care reușește să intre într-o grămadă de probleme. În urma unei încercări de suicid, Rae este internată într-un spital de boli psihice preț de patru luni, după care este externată. În încercarea de a trece peste problemele sale, încearcă să stabilească legături cu vechii ei prieteni.

7. Shadowhunters (2016 – 2019)

După eșecul adaptării într-un film artistic, Shadowhunters: The Mortal Instruments a primit o a două șansă drept ecranizare ca serial. Seria o urmărește pe Clary Fray (Katherine McNamara), care de ziua ei descoperă că se trage dintr-un lung șir de vânători de demoni, un om născut cu sânge de înger care trebuie să protejeze lumea. După ce mama sa este răpită, tânăra trebuie să se adapteze unui univers populat de vârcolaci, vampiri și alte creaturi supranaturale.

8. The 100 (2014 – prezent)

Unul dintre cele mai bune seriale pentru adolescenți, The 100 s-a îndepărtat de clișeele genului și a oferit o producție violentă, în care niciun personaj nu este în siguranță și răsturnările de situație apar în aproape fiecare episod. La 90 de ani de la izbucnirea unui război nuclear care a distrus civilizația, o nava spațială poartă supraviețuitorii în spațiu. Din păcate, resursele sunt pe terminate, așa că se decide ca 100 de delincvenți juvenili să fie trimiși pe Pământ să vadă dacă planetă poate fi repopulată. Nimeni nu este pregătit pentru ce vor găsi aici.

9. South of Nowhere (2005-2008)

Familia Carlin ajunge în Los Angeles și se găsește nepregătită pentru ritmul alert al orașului, diversitatea etnică și stilul de viață. Spencer, de 16 ani, Glen, de 17 ani, și Clay, de 17 ani, cu toții frați, trec printr-o serie de aventuri și vor fi provocați de o mulțime de piedici puse în cale de stilul de viață al celor care locuiesc în oraș.

10. How to Sell Drugs Online Fast (2019-prezent)

În încercarea de a-și recupera fosta iubită, dar și de a strânge o sumă de bani într-un timp cât mai scurt, un tânăr de liceu, cu ajutorul celui mai bun prieten al său, reușește să creeze cea mai mare afacere din Europa prin intermediul căreia vinde o cantitate enormă de droguri pe internet.

11. The End of the Fucking World (2017-prezent)

„The End of the Fucking World” reprezintă un serial plin de umor negru în care un tânăr psihopat în devenire, alături de o tânără rebelă dornică de aventură, alege să plece de acasă și să înfrunte toate piedicile care i se vor pune pentru a se bucura de viață, dar și de toate întâmplările în care urmează să se regăsească.

12. Reign (2013 – 2017)

Poate că nu este tocmai un serial pentru adolescenți în definiția standard, dar Reign/ Regina are în distribuție actori tineri și producția este destinată unui public mai puțin matur. Pentru că, până la urmă, să nu mai negăm, deși subiectul este unul istoric, se iau multe libertăți. Serialul Reign ne arată anii de adolescență ai Reginei Scoției, interpretată de actrița Adelaide Kane. Protagonista este prinsă în secolul XVI la curtea regală franceză în intrigi sexuale, jocuri politice, dar și iubiri imposibile.

13. Teen Wolf (2011 – 2017)

Un serial marca MTV, Teen Wolf începe timid și se transformă, grație distribuției, într-un hit de televiziune. Atunci când un adolescent timid și nu tocmai popular este atacat de un vârcolac și moștenește el însuși blestemul, acesta realizează că viața lui s-a schimbat pentru totdeauna. La pachet cu noile puteri vin și dușmani de care trebuie să știe să se ascundă, dar și provocarea de a se integra în viața de liceu.

14. 13 Reasons Why (2017-prezent)

Serialul bazat pe romanul cu același nume scris de Jay Asher vorbește despre o adolescentă de 17 ani care se sinucide. Înainte de a-și pune capăt zilelor, înregistrează 13 casete audio în care descrie motivele care au dus la tragica decizie. Casetele sunt adresate către 13 persoane, în general colegi de liceu și aduc la lumină diverse aspecte legate de relația deficitară cu aceștia.

15. Switched at Birth (2011-2017)

Bay Kennish este o adolescentă cu înclinații artistice care a fost crescută de Kathryn și John. În timp ce studiază la școală grupele de sânge, fata se miră că grupa ei sanguină nu corespunde cu cea a familiei sale, așa că aceștia se supun unor teste și află că Bay nu este fiica lor și că a fost schimbată la naștere cu Daphne Vasquez, o fată care a rămas surdă în urma meningitei suferite la naștere.

16. Awkward (2011 – 2015)

O comedie care ar putea fi varianta cu umor a serialului Netflix 13 Reasons Why. O adolescentă nu tocmai adorată prin liceu câștigă popularitatea pe care (nu) o vâna, atunci când rănile unui accident sunt confundate cu cele ale unei încercări de sinucidere. Jenna Hamilton (Ashley Rickards) are rolul principal și o vom vedea cum încearcă să își facă personajul cât mai credibil în momentele când vrea să se descopere.

17. Pretty Little Liars (2010 – 2017)

Pretty Little Liars spune povestea a patru prietene înstrăinate care se revăd odată ce realizează că cea care era liderul grupului a dispărut. Fetele încep la scurt timp să primească amenințări de la cineva care pare să știe cele mai întunecate secrete ale lor. În paralel încep să ancheteze ce s-a întâmplat cu Alison și cine este misteriosul A care trimite mesajele codate.

18. The Vampire Diaries (2009 – 2017)

Julie Plec a dezvoltat producția The Vampire Diaries după romanele lui L. J. Smith și ne-a prezentat rivalitatea dintre doi frați vampiri care se îndrăgostesc de aceeași față, una care seamănă izbitor de mult cu cea care i-a transformat. Finalul serialului cu vampiri a venit după opt sezoane și i-a urmat în paralel un spin-off cu familia Mikaelson, în the Originals.

19. Smallville (2001-2011)

O ploaie de meteoriți lovește Terra și distruge orașul Smallville. Întâmplarea le aduce lui Johnathan și Marthei ceea ce și-au dorit dintotdeauna, un fiu, pe Clark. Băiatul are o viață pe care și-o doresc mulți. Doi prieteni foarte buni pe care se poate baza mereu, Pete și Chloe, cea mai tare tipă din liceu, Lana, și o prietenie acceptabilă cu puternicul Lex Luthor, viitorul său dușman.

20. The O.C. (2003-2007)

Orange County este o regiune frumoasă și o zonă rezidențială între Los Angeles și San Diego, unde trăiește o comunitate bogată și unde totul pare perfect. Acțiunea serialului se învârte în jurul familiilor Cohen, Cooper și Nichol și a lui Ryan Atwood, un tânăr rebel care este aruncat în lumea bogaților fără voia sa, care va schimba complet viețile celor din zonă.