TOP 25 cele mai frumoase specii de flori din lume

„Florile sunt cele mai frumoase lucruri facute de Dumnezeu, in care El a uitat sa aseze si un suflet.” – Henry Beecher

De-a lungul timpului, acest dar minunat al naturii ne-a ajutat sa ne exprimam emotiile si sentimentele. Frumusetea lor, parfumul si culorile vii sunt suficiente pentru a face o persoana sa zambeasca.

Florile reprezintă simbolul purității și al frumuseții, dar și al efemerității. Fiecare floare se bucură de un interval de timp relativ scurt în care își desface petalele pentru a-si dezvălui întreaga splendoare, de aceea florile ne amintesc de puterea prezentului și de faptul că frumusețea este trecătoare.



Un top al celor mai frumoase flori din lume nu poate fi decât subiectiv, pentru că fiecare floare are un farmec aparte, iar frumusețea stă în ochii privitorului. Cu toate acestea, am realizat o listă cu cele mai apreciate flori din lume: flori inedite, flori rare și flori cu o simbolistică specială.

1.Floarea de lotus (Nelumbo nucifera)

Florile de lotus (Nelumbo nucifera) ocupă un rol important în cadrul diferitelor tradiții de vindecare ale orientului. Ele conțin lotusină și nuciferină, compuși care determină un efect specific de stimulare cerebrală și care generează o stare generală de relaxare extrem de plăcută, putând genera rapid o stare profundă de liniștire a minții, de interiorizare, calm, pace lăuntrică și astfel pot face să se instaleze rapid o stare sublimă de fericire fără obiect.

Această floare are rădăcinile adânc înfipte în noroi și mlaștină, dar reușește să se ridice la suprafață pentru a-și etala frumusețea unică. Floarea de lotus simbolizează puritate, onoare, noroc, forță de creație și puterea de a depăși orice obstacol în viață. La căderea nopții, lotusul se scufundă în apă, iar la răsărit își desface din nou petalele, păstrându-și culoarea intactă. Un alt simbol al florii de lotus este detașarea, deoarece picăturile de apă alunecă ușor pe petalele sale.

2.Streliția/ Pasărea paradisului (Strelitzia reginae)

Streliția este o floare exotică și inedită care creşte în Africa de Sud. Ea mai poartă numele de „Pasărea paradisului”, datorită petalelor de flori, care se asemănă cu penajul tropical al păsărilor.

Planta poate ajunge la o înălţime de 1,5 metri, iar floarea atrage toate privirile datorită culorilor vii și a formei sale neobișnuite. Streliția simbolizează libertate, grandoare și apreciere.

3. Gazania (Gazania Spp)

Gazania este un gen de plante din familia Asteraceae , ordinul Asterales.

Gazania este o floare superbă originară din Africa, fiind înrudită cu margaretele. Frunzele sunt verzi-argintii, iar florile pot fi monocolore, galbene, portocalii, roșii, albe sau mov, dar și bicolore, cu dungi roz sau albe.

Florile de gazania se deschid în prezența soarelui puternic și se închid atunci când simt că se apropie ploaia. În Africa de Sud, gazania mai poartă numele de „floarea-comoară”.

4. Trandafir (Rosa L.)

Trandafirul este una dintre cele mai frumoase flori pe care le putem oferi la evenimente speciale. Trandafirul roșu simbolizează dragostea pasională și este una dintre cele mai simple și eficiente modalități de a spune “Te iubesc”.

Trandafirul (Rosa L.) este un gen de plante perene ornamentale din familia Rosaceae, originar din regiunile continentale și subtropicale ale emisferei nordice, cuprinzând peste 200 de specii de arbuști erecți, deseori spinoși.

Primele soiuri de trandafiri au apărut în China, în urmă cu 5000 de ani, răspândindu-se apoi în India și în Orientul Mijlociu. Se spune că cel care a adus trandafirii în Europa este Alexandru Macedon, care a fost cucerit de farmecul și eleganța acestei flori, considerată totodată un simbol al victoriei.

5. Orhidee/ Orhideea fantomă (Epipogium aphyllum)

Extrem de frumoase şi de gingaşe, cu un colorit aparte, multe specii de orhidee se numără printre cele mai rare flori din lume. Orhideea fantomă (Epipogium Aphyllum) este însă cea mai rară orhidee din lume şi face parte şi din flora României, fiind protejată prin lege.

Această orhidee terestră a fost considerată dispărută timp de 20 de ani, însă a fost regăsită recent pe teritorul Marii Britanii. Orhideea fantomă este atât de rară şi pentru că se înmulţeşte foarte greu, are foarte puţine frunze, şi pentru a se hrăni are nevoie în apropiere de un anumit tip de ciupercă, găsit mai ales în pădurile de conifere, cu sol foarte bogat.

Orhideea fantomă a aprins imaginația multor oameni pasionați de horticultură și nu numai. Această floare a fost sursa de inspirație a romanului “Hoțul de orhidee” și a filmului de succes “Adaptation” (2002), cu Nicolas Cage și Meryl Streep în rolurile principale.

6. Margareta africană (Dimorphotheca ecklonis)

Margareta africană este spectaculoasă datorită formei inedite a petalelor și culorilor sale vibrante. Această floare s-a adaptat foarte bine și la condițiile climatice din România, dar preferă soarele puternic și rezistă chiar și la secetă.

Margareta africană se înrudește cu floarea soarelui. Petalele sunt intens colorate (albastre, mov, roșii, galbene), iar florile atrag atenția prin contrastul puternic dintre petale și ochiul central, care poate fi verde, maro sau chiar albăstrui.

7. Cerceii Doamnei (Lamprocapnos spectabilis)

Această floare ne încântă privirile datorită petalelor sale în formă de cercei-inimioare, ce pot avea culoarea roz, roșu sau alb. Cerceii Doamnei este originară din Siberia, nordul Chinei, Coreea și Japonia., dar s-a adaptat perfect la clima din Europa.

Deși pare o plantă fragilă, această floare este rezistentă și suportă foarte bine atât frigul, cât și canicula. Datorită formei petalelor, floarea mai este cunoscută și sub numele de inimă roșie, pantalonii cavalerului, floarea liră, inima lui Venus sau inimă însângerată. Ultima denumire provine dintr-o veche legendă chinezească, care relata despre o inimă îndurerată din care picura sânge.



8. Lăcrămioare/ Mărgăritar (Convallaria majalis)

Printre vestitorii primăverii se numără lăcrămioarele, cunoscute și sub denumirile populare de mărgăritar, dumbrăvioară, clopoțele sau iarba Sfântului Gheorghe.

Această floare crește în pădurile de foioase, lunci, regiunile deluroase și de câmpie din Europa, nordul Asiei și America de Nord, preferând umbra parțială sau totală. Deși au un aspect fragil și delicat, lăcrămioarele sunt un simbol al rezistenței și al speranței. Această floare amintește oamenilor că după iarnă (perioade dificile) se anunță întotdeauna zile senine.



9. Plumeria (Frangipani)

Plumeria este un mic arbust tropical cu flori extrem de frumoase care emană un parfum seducător, cu note de citrice, iasomie și mirodenii. Plumeria crește în Mexic, Thailanda, Caraibe, California, Insulele Pacific și America de Sud.

Călugării budiști apreciază această floare, care se regăsește adesea în apropierea templelor. Plumeria simbolizează nemurirea, renașterea, creația, noi începuturi, farmec și grație.

10.Passiflora/ Floarea pasiunii (Passiflora incarnata)

Floarea patimilor este o plantă medicinală din familia Passifloraceae, originară din zonele tropicale ale Americii, Asiei si Australiei.

Florile sunt foarte mari, cu diametrul de 10-12 cm, având petalele colorate în roșu, grena, alb sau violet, iar anumite varietăți de passiflora produc fructe comestibile – granadilla și fructul pasiunii. Passiflora se remarcă prin forma sa inedită, pe care unii oameni au asemănat-o cu imaginea răstignirii lui Iisus: filamentele din mijlocul corolei sunt asemănătoare coroanei de spini a Mântuitorului, pistilul amintește de cuiele folosite pentru crucificare, iar staminele cu pete roșii simbolizează sângele lui Hristos.



11. Lisianthus (Eustoma Grandiflorum)

Cu un aspect delicat ce inspiră feminitate, florile de lisianthus sunt originare din zonele calde le Americii de Nord si Americii de Sud. Lisianthus se aseamănă cu trandafirii și pot avea culoarea roz, violet, albastru, portocaliu, galben sau alb. Folosite mai ales în buchetele de mireasă, florile de lisianthus simbolizează o viață lungă și fericită.



12. Iasomie (Jasminum)

Floarea de iasomie este celebră pentru parfumul puternic, dulce și încântător pe care îl emană în special în serile de vară și după ploaie. Originară din sudul Europei, iasomia este un arbust cu flori de culoare albă, roz, galbenă sau purpurie.

Această plantă datează încă din Antichitate, când vechii egipteni și greci o foloseau în aromoterapie, dar și sub formă de afrodiziac. Florile de iasomie au un puternic efect relaxant, fiind folosite predominant în aromoterapie, parfumuri și ceaiuri.



13. Anthurium/ Floarea flamingo (Anthurium andraeanum)

Anthurium, cunoscută și sub numele de floarea flamingo, este o plantă tropicală strict decorativă originară din America de Sud. Frunzele acestei plante sunt cărnoase, ascuțite, cu codițe lungi și o nuanță de verde viu, lucios, care contrastează puternic cu florile.

Anthurium este o plantă de apartament cu flori de culoare roșie, lucioase și fără parfum, care înfloresc pe toată perioada anului. Floarea Flamingo este o plantă toxică, toate părțile fiind otrăvitoare.



14. Magnolia (Magnolia L.)

Magnolia este un arbust care impresionează atât prin frumusețea și delicatețea florilor sale, cât și prin mireasma acestora. Arborii de magnolie au înălțimi diferite, variind între 3 şi chiar 30 de metri. În ceea ce priveşte florile, acestea sunt mari, solitare și au diferite culori: alb, roz, purpuriu, mov sau chiar verde-gălbui.

Florile de magnolie erau folosite în China încă din anul 1083 pentru tratarea tusei, fiind folosite ca tonic în perioada de convalescenţă.



15. Poinsettia (Crăciunița) (Euphorbia pulcherrima)

Un cadou foarte popular în perioada sărbătorilor de iarnă este Poinsettia, cunoscută și sub numele de “Steaua Crăciunului” sau “Crăciuniță”. Poinsettia a fost cultivată pentru prima dată de către azteci în regiunile montane din Mexic, fiind folosită pentru a obține vopsea roșie și pentru combaterea febrei.

Florile de Poinsettia pot avea culoarea roșie, roz, galben, alb, crem sau un amestec de 2 culori, fiind așezate sub formă de stea. Crăciunița are nevoie de multă lumina, pentru a căpăta o culoare intensă.



16. Crin (Lilium)

Cunoscut şi preţuit încă din Antichitate, crinul este originar din China şi Japonia, iar ulterior a ajuns în Europa, unde a devenit o floare regală, simbol al suveranităţii. Egiptenii sunt cei care au folosit prima dată florile de crin pentru a extrage parfum, acordând acestei flori simbolul inocenței și al purității absolute.

În epoca victoriană, crinii au căpătat valori regale și au fost asociați cu Fecioara Maria. Floarea de crin este totodată un simbol al căsătoriei și al fertilității. Cu toate acestea, e important de menționat că florile de crin sunt otrăvitoare atât pentru om cât și pentru animalele de companie.



17. Lalea (Tulipa)

Laleaua (Tulipa) este un gen care cuprinde aproximativ 100 de specii de plante cu flori din familia Liliaceae.

Sunt originare din sudul Europei, nordul Africii și Asia, din Anatolia și Iran (unde floarea este reprezentată pe drapelul național) până în China și Japonia. Zonele cele mai diversificate în ceea ce privește speciile de lalele sunt Munții Pamir, Munții Hindu Kush și stepele din Kazakhstan. Exista peste 150 de specii de lalea si peste 3000 de varietăți sub diferite culori si forme.



18. Bujor (Paeonia peregrina Mill. var. romanica)

Bujorul este considerat floarea națională a României, dar este o specie aflată pe cale de dispariţie. Bujorul este o floare sălbatică și înfloreşte o dată pe an, timp de 10 zile, în luna mai.

Petalele sale au culoarea roşu-sângeriu, iar parfumul său aminteşte de trandafir. Folclorul românesc abundă în cântece despre această floare, în timp ce tema bujorului este răspândită în covoarele tradiţionale, costume populare şi alte obiecte din cultura artizanală.

19. Floarea de colt (Leontopodium alpinum Cass)

Floarea de colț este foarte rară și creşte pe cele mai înalte și mai abrupte stânci din munți. În România, a fost declarată monument al naturii în 1931, după ce a devenit atât de rară încât se afla în pericol de dispariție.

Floarea de colț trăieşte puţin și are multe flori mici de un alb imaculat, acoperite cu fire dense, ce par a fi o adaptare la climatul aspru. Petalele sunt aranjate astfel încât să creeze forma unei stele. Floarea de colț reprezintă un simbol al rezistenței și al purității. Legenda spune că floarea de colț este în strânsă legatură cu momentul nașterii lui Iisus, fiind steaua care i-a călăuzit pe Magi spre peșterea din Betleem.



20. Brândușe (Crocus heuffelianus, Crocus vernus)

Brândușele sunt flori delicate ce anunță venirea primăverii și care împrăștie o mireasmă îmbietoare. Culorile sunt diverse, de la alb până la galben, albastru sau violet. Brândușele sunt flori sălbatice, cresc în pădure și simbolizează renașterea și adormirea naturii, având în vedere că înfloresc atât primăvara cât și toamna.



21. Cactusul orhidee (Epiphyllum oxypetalum)

Această plantă se găsește în Sri Lanka, înflorește foarte rar și are o semnificație aparte pentru budiști. Florile își desfac petalele doar în timpul nopții și se usucă până dimineața.

Budiștii consideră că, atunci când acest lucru se întâmplă, triburile Nagas din Sri Lanka coboară din ceruri și îi oferă această floare lui Buddha.

22. Sakura (Prunus serrulata, Prunus x yedoensis, Prunus sargentii, Prunus speciosa)

Sakura este simbolul național al Japoniei, întrucât acești arbori înfloriți creează o imagine spactaculoasă în timpul primăverii.

Sakura se sărbătorește la finalul lunii martie, iar în zilele de sărbătoare japonezii nu merg la muncă, pentru a se bucura de frumusețea fragilă și de scurtă durată a acestor flori roz fascinante. Sakura reprezintă o temă frecventă în poeziile, cântecele și orice formă de artă japoneză, fiind un simbol al tranziției vieții și al morții inevitabile.

23. Ghiocel (Galanthus)

Vestitorul primăverii, ghiocelul răsare adesea înainte de topirea zăpezii şi rezistă foarte bine la temperaturile scăzute. Numele său ştiinţific este Galanthus, care înseamnă „flori albe ca laptele”.

O legendă spune că ghiocelul este prima floare de pe Pământ. Ghiocelul simbolizează speranța, prietenia, inocența, puritatea, alinarea și smerenia și este o floare sălbatică, ce poate fi găsită în pădure.



24. Liliac (Syringa vulgaris)

Liliacul este un arbust cu flori ce emană un parfum senzațional, fiind una dintre cele mai apreciate flori de primăvară.

Supranumit „floarea memoriei”, se spune că mirosul de liliac poate trezi amintiri demult uitate. Liliacul simbolizează totodată misterul iubirii și al atracției irezistibile. Florile de liliac sunt comestibile și pot avea culoarea violet, alb sau galben.



25. Cala (Zantedeschia)

Însăși denumirea acestei flori sugerează frumusețe și eleganță – în limba greacă, numele „Kallos” înseamnă frumusețe. Cala este o plantă tropicală, originară din zonele Africii de Sud. Datorită formei sale alungite și a culorii alb imaculat, floarea de cală simbolizează lacrimile, dar și puritate și simplitate.